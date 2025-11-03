Girgizar Ƙasa Mai Girman Maki 5.6 Ta Girgiza Kabul Da Arewacin Afghanistan

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na na Ahlul Baiti (AS) – ABNA– ya habarto cewa: wata girgizar ƙasa mai girman maki 5.6 a ma'aunin Richter ta girgiza yankunan kan iyaka tsakanin Afghanistan da Uzbekistan da ƙarfe 1:00 na safe a ranar Lahadi 2 ga Nuwamba, agogon Afghanistan.
An ruwaito cewa cibiyar girgizar ƙasar tana da nisan kilomita 32 daga tsakiyar birnin Kholm da ke lardin Balkh a arewacin Afghanistan.
Ƙarfin girgizar ƙasar ya kai har ma an ji girgizar ƙasar a Turkmenistan, Tajikistan, Uzbekistan da Kyrgyzstan.
Har zuwa lokacin wallafa wannan labarin, babu rahotannin asarar rayuka ko kuma yiwuwar barna da girgizar ƙasar ta haifar.
