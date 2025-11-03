  1. Home
Girgizar Ƙasa Mai Girman Maki 5.6 Ta Girgiza Kabul Da Arewacin Afghanistan

3 Nuwamba 2025 - 08:28
News ID: 1745914
Source: ABNA24
Girgizar Ƙasa Mai Girman Maki 5.6 Ta Girgiza Kabul Da Arewacin Afghanistan

Wata girgizar ƙasa mai ƙarfi da ta kai maki 5.6 a ma'aunin Richter ta girgiza Kabul da wasu lardunan arewacin Afghanistan. Babu wani rahoto game da asarar rayuka ko kuma yiwuwar barna zuwa yanzu.

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na na Ahlul Baiti (AS) – ABNA– ya habarto cewa: wata girgizar ƙasa mai girman maki 5.6 a ma'aunin Richter ta girgiza yankunan kan iyaka tsakanin Afghanistan da Uzbekistan da ƙarfe 1:00 na safe a ranar Lahadi 2 ga Nuwamba, agogon Afghanistan.

An ruwaito cewa cibiyar girgizar ƙasar tana da nisan kilomita 32 daga tsakiyar birnin Kholm da ke lardin Balkh a arewacin Afghanistan.

Ƙarfin girgizar ƙasar ya kai har ma an ji girgizar ƙasar a Turkmenistan, Tajikistan, Uzbekistan da Kyrgyzstan.

Har zuwa lokacin wallafa wannan labarin, babu rahotannin asarar rayuka ko kuma yiwuwar barna da girgizar ƙasar ta haifar.

