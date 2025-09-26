Ƙarfin Yamen Tana Ƙaruwa Akai-Akai

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Baiti (ABNA) ya habarta cewa: Wata jaridar yahudawan sahyoniya ta rubuta a safiyar Juma'a cewa hangen Isra'ila ta kewa Yamen Yaman kafin yakin "babban kuskure ne tsagearonsa".
Jaridar ta nanata cewa: Duk lokacin da Isra'ila ke tsananta kai hare-hare kan kasar Yemen, Yamen tana kara karfafa karfin samar da kayayyaki na cikin gida da na kasar". Wannan iƙrarin ya zo ne bayan da 'yan Yemen suka kaddamar da hare-haren makamai masu linzami kan yankunan da aka mamaye.
Kakakin rundunar Yahya Saree ya sanar da cewa, an kai farmakin kan wasu muhimman wurare a yankin Jaffa da Isra'ila ta mamaye.
Your Comment