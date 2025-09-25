Cikakkun Rahoton Iran Kan Leken Asirin Da Ta Yiwa Isra'ila + Bidiyo

Da sunan Allah Mai Rahama Mai Jinkai
Alhamdulilla Rabbil Alameen
Allahumma Salli ala Muhammadin Wa Ali Muhammad W Ajjil Farajahum
Tare da dukkan gaisuwa ga babbar al’ummar kasar Iran’ wacce ta askance ako da yaushe tared a halartarta akowane yanayi da fagage ta zamo mai kiyayewa da kulawa ga dukkan kasarta da samun yancin kasar Iran.
Sallama da amincin Allah ga kwamandojin kare juyin juya halin musulunci ga shahidai masu boyayyun suna ga ma’aikatan ma’aikatar tsaro da sirri.
Sallama da Amincin Allah ga jagora dukkan runduna wanda yake shiya jagorantar fagen dukkan gwagwarmaya wajen fuskanta da smaun nasara akan sansanin kafirci da zalunci da girman kai na Amurka da Sahyuniyawa
Asalin Abokin gaban wannan tsari da al’umma da addininta ba wai akwai wannan gungun na masu miyagun laifuka ba ne da ke mulkin mallaka a Falasdinun da ya mamaye ba’ sai dai wani yunkuri ne Sahyuniyawa da Amurka’ wanda yake baya ga mu ma abokin gaba ne ga da yawa daga cikin kasashe da al’umma kai harma makiya ne ga hakikar gaskiya da adalci kuma makiya ne ga Yan dam gaba daya.
Dandalin mulkin mallakar kasashen turai a cikin wani lissafin mara kan gado da ta yi ta saki garken miyagun karnukanta a wannan karon domin su ketara iyakarsu da kawo hari ga babbar kasar Iran madaukakiya.
Amma a wannan Karin ta hanyar dunkulewar al’umma tare da bayarda kariya ta jarumta ta dakarun tsaron jamhuriyar musulunci tare sadaukar da rain a shahidan da suka kare kasarsu tare da jagoranci cikin basira da jarumta na jagoran dukkan rundana tare da goyon bayan shugaban kasa mai girma da dukkan hukuma ta 14 ta Iran duniya taga shankayen yan koren mulkin mallakar kasashen turai warwas kuma sun yi farinciki.
A ina da nufin cewa bayyana wani sashe daban na shankayen tsarin Sahyuniwaan Amurka;
Shankayen Isra’ila Akan Liken Asirin Tsarinsu
Ministan leken asirin ya ci gaba da cewa: A yau, zan sake ba da labarin irin yadda gwamnatin Sahayoniya ta Amurka ta sha kashi; shan kashin leken asirin gwamnatin. A cikin wata sanarwa da ma'aikatar leken asirin ta fitar a ranar 10 ga watan Yuni ta sanar da samun tarin bayanai daga ma'ajiyar gwamnatin yahudawan sahyoniya tare da mika su ga kasar Iran.
Khatib ya jaddada cewa: Sojojin Imam Zaman Masu boyayyun suna sun shiga cikin tsagwaron ma'ajiyar gwamnatin sahyoniyawan ta hanyar daya daga cikin mafi sarkakiyar matakan gudanar da ayyukan leken asiri masu dimbin yawa da kuma samun bayanan sirrin gwamnatin a fagage daban-daban na nukiliya, soji, leken asiri da kimiyya. A yau, kawai an ambaci wani ɓangare na wannan bayanin.
Yayin da yake ishara da yadda ma'aikatar leken asirin kasar ta kutsa kai cikin gwamnatin haramtacciyar kasar Isra'ila, ya ce: Samuwar takardun sirrin gwamnatin da nasarar mika takardun wani bangare ne kawai daga cikin manyan matakan da muka dauka na aiki da bayanan sirri.
Yayin da yake ishara da abubuwan da ke cikin takardun da aka mika wa Iran, Ministan leken asirin ya bayyana cewa: Wannan taskar ta kunshi miliyoyin shafuka na bayanai daban-daban da mabanbantan bayanai daga gwamnatin sahyoniyawan, ciki har da ayyukan makaman da suka gabata da kuma wadanda gwamnatin sahyoniyawan zata aiwatar nan gaba, ayyukan ingantawa da sarrafa tsoffin makaman nukiliya, ayyukan hadin gwiwa tare da Amurka da wasu kasashen Turai, da dukkanin tsarin gudanarwa da kuma wadanda ke da hannu a cikin makaman nukiliya, da masu bincike, da manyan jami'an bincike, da masu gudanar da bincike kan makaman nukiliya, da masu bincike, wanda ake kira masana kimiyyar Amurka da Turai a cikin waɗannan ayyukan, da adiresoshin wurare, kamfanoni da duk masu haɗin gwiwar waɗannan ayyukan.
Yayin da yake bayyana cewa, wani muhimmin aiki na ma'aikatar leken asirin kasar shi ne aiwatar da bayanai da kuma gano alakar da ke tsakanin bangarori daban-daban na daidaikun mutane da na kungiyoyi da kuma hanyoyin sadarwa da ke da alaka da ayyukan nukiliya na gwamnatin a ciki da wajen yankunan da aka mamaye, Khatib ya bayyana cewa: Gano alakar da ke tsakanin abubuwa da hanyoyin sadarwa na da matukar muhimmanci kamar aikin kutsawa da mika bayanai zuwa Iran.
Da yake jaddada cewa wannan rahoto ya bayyana wani bangare ne kawai na shafukan miliyoyin da aka samu daga gwamnatin sahyoniyawan, ya ci gaba da cewa: "Wannan dan karamin kaso ya juya shafin tarihin gwamnatin da magoya bayanta da ke boye’ tare da kawo karshen manufofin gwamnatin nukiliya da ke boye. Sakamakon bincikenmu ya bankado cikakkun sunaye, bayanan matsayi, adireshi, da kuma alakar da ke tsakanin ma’aikatan makaman nukiliyarta 189 da kuma dangantakar da ke tsakanin su da kwararrun jami'ai, kuma har yanzu ana ci gaba da kammala wannan jerin sunayen".
Ministan leken asirin ya bayyana cewa rumbun adana bayanan kunshe da cikakkun bayanai game da muhimman ayyukan soji da na kimiyya tare da yin amfani da su biyu, Ministan leken asirin ya bayyana cewa: "Wadancan wurare an hare su a wasu lokutan ta hanyar yin nazari kan ma'aikatunsu na makami mai linzami na kasar a lokacin yakin kwanaki 12. Wannan karamin kaso na bayanan da aka fallasa ya bayyana hadin kan gwamnatin Amurka da wasu kasashen Turai tare da gwamnatin sahyoniya masu laifi".
Khatib ya ci gaba da cewa: Rahoton ya kuma kunshi wasu takardu da ke nuna jami'an gwamnatin kasar da kuma 'yan majalisar dattawan Amurka da ke da tasiri a hukumance kan hukumar ta IAEA da kuma samun bayanan da suka shafi shirin nukiliyar Iran na zaman lafiya.
Da yake bayyana cewa, wasu adadin ma'aikatan hukumar nukiliyar kasar, da cibiyoyin soja, da kuma 'yan kasar sun yi hadin gwiwa da ma'aikatar leken asiri don samun wadannan takardu, ya ce: dalilai guda biyu sun yi galaba a kan hakan; daya shi ne neman kudi da karbar kudi, dayan kuma tsananin kiyayya ga Netanyahu da daukar fansa a kansa.
Ministan leken asirin ya kuma ce wa firaministan Isra'ila: "Ina ce wa wannan kaskantancen mai kisa, maimakon ka magance matsalar ruwan Iran, ka yi tunanin magance matsalar biredi ga dimbin ma'aikatanka da suka ba mu hadin kai da manufar samun kudi kuma har yanzu suna ba da hadin kai".
Yayin da yake ishara da riya tasirin gwamnatin haramtacciyar kasar Isra'ila a tsakanin al'umma da jami'ai, Khatib ya ce: Sirrin wannan riyawar shine boye shankayen tarihi na gwamnatin sahyoniyawa a yakin kwanaki 12 da kuma kutsawa cikin ma'aikatar leken asiri ta cikin gida mafi kariya. Hakan ne ya sa suka kirkiro wannan tatsuniyar tasiri, kuma abin takaici, wasu mutane a ciki ma sun hau sun zauna. Ba mu taba musanta hare-haren leken asiri na makiya a kan wasu raunanan cikin gida ba, kuma an gano daya daga cikin maciya amanar, an yi masa shari'a, an kashe shi tare da bayyana hakan.
