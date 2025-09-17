Iran: An Rataye Dan Leken Asirin Mossad Babak Shahbazi.

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na na Ahlul Baiti (AS) – ABNA– ya habarta cewa: a safiyar jiya ne aka rataye dan leken asirin Mossad Babak Shahbazi, wanda ke aikin leken asirin tsaro ga gwamnatin sahyoniyawan, tare da musayar bayanai da wasu masu alaka da wannan gwamnati, bayan an bi hanyar shari'a tare da tabbatar da hukuncin da kotun kolin kasar ta yanke.
Babak Shahbazi, dan Rahmkhoda, ya yi aiki a fannin kerawa da sanya na'urorin sanyaya masana'antu a matsayin dan kwangila a kamfanoni masu alaka da harkokin sadarwa, soja, da ma’aikatar tsaro da cibiyoyi.
Wanda aka yanke wa hukuncin ya hadu da Ismail Fikri a cikin wata kungiya a karshen shekara ta 1400, wanda kuma aka kashe shi a ranar 16 ga watan Yunin 1405, bisa zargin hadin gwiwar leken asiri da goyon bayan gwamnatin sahyoniyawa karkashin hukuncin yaki da fasadi a doron kasa. Idan aka yi la’akari da fannin aikin Babak Shahbazi na kerawa da sanya na’urori masu sanyaya a masana’antu, musamman a wurare masu muhimmanci, da kuma kwarewar Ismail Fekri a fannin sadarwar kwamfuta, Ismail Fekri ya nemi Shahbazi ya ba shi aiki, ya kuma kawo wanda ake kara Ismail Fekri a kan ayyuka da dama.
Saboda aikinsa (tsara da shigar da na'urori masu sanyaya gida na masana'antu), Shahbazi ya yi balaguro zuwa muhimman cibiyoyin samar da ababen more rayuwa a cikin kasar a fannin sadarwa, soja, da tsaro kuma ya san dalla-dalla da fasalin cibiyoyin bayanansu. Saboda haka, ya yanke shawarar sayar da bayanai ga ma’aikatan Mossad don samun kuɗi da zama a wata ƙasa. Duk da haka, saboda tsoron kada a fallasa sunan sa, ya kawo Ismail Fekri a cikin aikin a matsayin mai haɗin gwiwa, bisa ga ƙwararrunsa, iliminsa na kwamfuta, da ƙwarewar a yaren Ingilishi don musayar kuɗi.
Your Comment