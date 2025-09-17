  1. Home
Mutane Biyu Sun Yi Shahada A Harin Isra’ila A Gabashin Lebanon

17 Satumba 2025 - 23:07
Majiyoyin labarai sun rawaito cewa wasu ‘yan kasar Labanon biyu sun yi shahada a wani harin da jiragen yakin Isra’ila suka kai kan wata mota.

Kamfanin dillancin labarai na Ahlul Baiti (ABNA): Ma'aikatar lafiya ta kasar Labanon ta sanar a cikin wata sanarwa da ta fitar cewa wasu 'yan kasar biyu sun yi shahada a wani harin da jirgi maras matuki ya kai kan wata mota a unguwar Asira da ke birnin Baalbek a gabashin kasar.

Ma'aikatar ta sanar da cewa wannan shi ne adadin alkaluman farko na wannan harin da jiragen yakin suka kai a gabashin kasar. Sa'o'i kadan da suka gabata wani jirgin yakin Isra'ila ya kai hari kan wata mota a birnin Baalbek.

Shahid Hussein Sharif da Shahid Kamal Ra'ad kwamandojin Rundunar Ridwan ta Hizbullah da ne suka yi shahada a wannan harin da Isra'ila ta kai kan birnin Baalbek da ke gabashin Lebanon.

