Tanzaniya: Baje Kolin "Ƙasa Mai Tsarki" Labarin Shahidan Da Aka Zalunta Na Minab Da Lamerd

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) - ABNA – ya bayar da rahoton cewa: Ana gudanar da baje kolin fasaha na "Ƙasa Mai Tsarki," wanda ya mayar da hankali kan ba da labarin laifukan Amurka da yahudawa a makarantar Minab da Lamerd, a kwanakin nan a Dar Es Salaam, Tanzania, tare da samun karbuwar jama'a. An shirya wannan taron ne da ƙoƙarin ƙungiyar fasaha ta "Karbala 72" da cibiyar al'adu ta Jamhuriyar Musulunci ta Iran a Dar Es Salaam, kuma ta hanyar amfani da ayyukan fasaha na gani, labarun ɗan adam da takaddun hotuna, taron ya nuna wani ɓangare na wahala da zaluncin waɗanda ba su ji ba ba su gani ba na waɗannan abubuwan da suka faru.
A sashen da ya shafi Minab, an nunawa masu ziyara labarai masu ratsa zuciya game da rayuwa da shahadar ɗalibai, malamai da iyalai da abin ya shafa; labarai waɗanda daga zanen Mika'il Mirdourqi zuwa addu'ar mahaifiyar Makan, farcen Amin Ahmadi, da fensir mai launi da ya rabu daga hannun Ali Salari, kowanne yana ɗauke da baƙin ciki mai zurfi da hoto mai rai na zaluncin waɗanda abin ya shafa. Haka kuma, sake nuna mummunan lokacin harin farkon kasancewar ma'aikatan agaji, ya sa yanayin baje kolin ya zama mai tasiri sosai.
Wani sashe na wannan nune-nunen an keɓe shi don tunawa da sunan Imam Shahidi (R.A); an nuna wurin da bayar da kyautar rigarsa ga wani ɗan ƙasar Tanzania, kayan aikin sa na sirri masu sauƙi, hotunan sassaukar rayuwarsa da kasancewarsa da alummar gidansa, da sake fasalin Hussainiyya tare da shudin kafet, sun kasance abin sha'awa ga masu kallo. A tsakani, akwatunan gawar alama na shi da ƙaramar jikarsa ma, a matsayin alamar zalunci mai dorewa na wannan shahidi, sun yi tasiri na musamman ga masu ziyara.
Haka kuma, a wani sashe na nune-nunen, an yi magana game da gwagwarmayar shahidai kamar Shahid Larijani, Shahid Soleimani da Shahid Nasrallah, kuma an yi magana game da dangantakar ruhaniya da tunani da suke da ita da Imam Shahidi (R.A).
Bisa ga sanarwar masu shiryawa, an tsawaita wannan nune-nunen saboda karbuwar jama'a har zuwa ranar Laraba, kuma kowane dare daga karfe 19:30 zuwa tsakar dare yana karɓar masu sha'awar ganin wanna taro mai albarka. Haka kuma, jakadan Jamhuriyar Musulunci ta Iran a Tanzania, Malam Mohammad Javad Hemmat-Panah, tare da wasu 'yan Iran da ke zaune, sun ziyarci wannan nune-nunen a daren jiya. Bayan wannan ziyarar na sa'o'i biyu, ya nuna godiya ga ma'aikatan aiwatarwa, kuma ya jaddada muhimmancin bayyana ma'anar sadaukarwa, zalunci da tsayin daka da gwagwarmaya ta hanyar fasaha ga ra'ayin jama'a.
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