Rahoto Cikin Hotuna | Na Tunawa Da Shahidin Jagoran Juyin Juya Hali Da Ayatullah Makarem Shirazi Ya Shirya
An gudanar da taron tunawa da shahadar Ayatullahil-Uzma Sayyid Ali Khamene'i (Allah Ya tsarkake ruhinsa) da shahidan iyalinsa, a n da dare na bakwai na binne Shahidin Iran, wanda Ayatullahil-Uzma Makarem Shirazi, ya shirya a cikin dakin sallah na Imam Khomeini (Allah Ya jiƙansa) a haramin Hazrat Sayyidah Fatimah Ma’asumah (A.S).
17 Yuli 2026 - 19:21
Lambar labari: 1841402
Source: ABNA24
Hoto: Mohsen Karam-Ali
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