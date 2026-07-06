Isra'ila Na Ci Gaba Da Kai Hari A Labenon

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: Duk da sanar da tsagaita wuta, makiya a yau Litinin sun ci gaba da keta haddin su a kudancin Lebanon, inda da sanyin safiya suka aiwatar da ayyukan fashewa guda biyu a garin Hadatha, yayin da suke ci gaba da sintiri da bindigogi a tsakiyar garin, kamar yadda wakilin AlManar ya ruwaito.
Wakilin ya kara da cewa, tankokin yaki na Merkava guda biyu da wata karamar kwarjiragar D9 sun kutsa daga kewayen filin wasan Hadatha zuwa tsakiyar garin.
A gefe guda kuma, wakilin Manar ya tabbatar da cewa makiya sun gudanar da wani aikin fashewa a garin Aitarun na kudanci.
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