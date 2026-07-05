Sojojin Lebanon Sun Kwance Wasu Bamamai Na Isra’ila Da Ba Su Fashe Ba

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Baiti (AS) – ABNA - ya bayar da rahoton cewa: Sojojin Lebanon a yau Lahadi sun ba da rahoton kwance wasu bama-bamai guda huɗu da ba su fashe ba daga hare-haren gwamnatin yahudawa a kudancin ƙasar.
A cikin sanarwar sojojin Lebanon sun ce: Bisa ga ci gaba da ta'addanci da ƙaruwar keta ikon Lebanon daga gwamnatin yahudawa, rundunonin ƙwararru na sojoji suna ci gaba da ayyukan sharewa da kwance bama-bamai da ba su fashe ba a yankunan da hare-haren gwamnatin yahudawa suka shafa.
Dangane da wannan sanarwa, injiniyoyin sojojin Lebanon sun gano kuma sun kawar da bama-bamai na sama guda huɗu da ba su fashe ba a garuruwan "Mifdoun" a gundumar "Nabatiyah" da "Baraashit," "Kafr Dunin" da "Shakra" a gundumar "Bint Jbeil."
Sojojin Lebanon sun sanar da cewa an kai waɗannan bama-bamai zuwa wuri mai aminci don yin ayyukan da ake buƙata.
Rundunar sojojin Lebanon ta kuma buƙaci 'yan ƙasa su kiyaye matuƙar taka tsantsan a yankunan da hare-haren gwamnatin yahudawa suka shafa, kuma idan sun ga wani abu da ake zargi, su sanar da cibiyar soji mafi kusa.
Ci gaba da Keta Sararin Samaniyar Lebanon
A lokaci guda, kamfanin dillancin labarai na ƙasar Lebanon ya ba da rahoton cewa wani jirgi mara matuki na Isra'ila a yau ya yi shawagi a ƙasan sararin samaniyar Beirut, kuma a lokaci guda wani jirgin mara matuki ya ci gaba da shawagi a sararin samaniyar Dahieh ta kudancin Beirut.
Wannan kamfanin dillancin labarai ya kuma sanar da cewa sojojin gwamnatin yahudawa, da manyan bindigogi, sun kai hari kan garin "Deir Seryan" a gundumar Nabatiyah.
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