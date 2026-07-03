Yemen Ta Gargadi Saudiyya: Duk Wani Keta Sararin Samaniyarta Za Ta Mayar Da Martani Da Kai Hari Kan Muhimman Abubuwan Rayuwa

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Baiti (AS) – ABNA - ya bayar da rahoton cewa: Sojojin Yemen a cikin wata sanarwa sun ba da rahoton faruwar keta sararin samaniyar ƙasar biyo bayan shawagi da jiragen yaƙi na Saudiyya suka yi a saman wasu larduna na Yemen da karfe 5:20 na safe. A cewar waɗannan sojoji, Saudiyya ta yi wannan yunkurin ne a cikin ƙoƙarin hana saukar wani jirgin saman fasinja na Iran wanda ke dauke da fasinjoji sama da 200 a filin jirgin sama na kasa da kasa na Sana'a.
Waɗannan sojoji sun bayyana cewa wannan jirgin yana ɗauke da 'yan ƙasa da suka makale, raunata da marasa lafiya, kuma sun jaddada cewa ƙoƙarin hana saukarsa ya ci tura. Bayan fuskantar jiragen yaƙin ta hanyar tsarin tsaron sama, wanda jiragen Saudiyya ya zama dole su bar sararin samaniyar Yemen.
Sojojin Yemen sun yi gargadi game da maimaita duk wani keta sararin samaniyar ƙasar ko ayyukan kiyayya, kuma sun jaddada cewa idan irin waɗannan ayyukan suka sake faru, za su mayar da martani mai faɗi wanda zai kai hari kan filayen jiragen sama da muhimman abubuwan rayuwa na Saudiyya a ƙasa da ruwa.
A cikin wannan sanarwa an kuma jaddada cewa Yemen ba za ta yarda da ci gaba da killacewar Saudiyya da Amurka ba, kuma sojojin Yemen za su ɗauki matakan da suke ganin sun cancanta don kawo ƙarshen wannan killacewar.
Wannan sanarwa ta buƙaci 'yan ƙasar Yemen su ci gaba da aikin taron jama'a da kiyaye shirye-shiryen yaƙi a cikin aiwatar da umarnin jagororin yaki, kuma ta jaddada cewa sojojin Yemen tare da dukkan rundunoninsu suna da cikakken shiri don aiwatar da duk wani shawarar da kwamandan soji da siyasa za su yanke.
A ƙarshe, sojojin Yemen sun sake yin kira da a soke killacewa da aka sanya a kan filin jirgin sama na kasa da kasa na Sana'a, kuma sun nuna godiya ga rawar Jamhuriyar Musulunci ta Iran wajen karya killacewa ta hanyar kafa jiragen sama don jigilar marasa lafiya, mutanen da suka makale da mahalarta ayyuka daban-daban. An kuma sanar da cewa jiragen sama tsakanin Sana'a da Tehran za su ci gaba da tafiya da nufin rage wahalhalun da matsalolin bil'adama na al'ummar Yemen.
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