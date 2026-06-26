Isra’ila Ta Kai Sabbin Hare-Hare A Labenon

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Baiti (AS) – ABNA - ya bayar da rahoton cewa: Yayin da ake ci gaba da ƙoƙarin ƙarfafa tsagaita wuta a Lebanon, rahotanni na baya-bayan nan sun nuna cewa gwamnatin Isra'ila ta kai sabbin hare-hare ta sama a kudancin ƙasar, wanda ya ƙara damuwa game da raunin yanayin da ake ciki a fagen fama.
Kamar yadda gidan talabijin na Lebanon Al-Manar ya ruwaito a ranar Juma'a, an sami maimaita keta yarjejeniyar tsagaita wuta da gwamnatin yahudawa ta yi, tare da kai hare-hare ta sama guda biyu a kudancin Lebanon.
Hare-haren ta sama sun kai hari a yankunan da ke kusa da garin Nabatieh al-Fawqa a kudancin Lebanon a safiyar yau, a cewar rahotanni.
Bindigogin Isra'ila sun harba kusan harsasai 10 a kusa da garuruwan Baraashit da Bayt Yahun da yamma, yayin da suka kuma bude wuta da bindigogi masu linzami a kan hanyar Bayt Yahun.
Har yanzu ba a bayyana cikakken bayani game da girman barnar ko kuma yiwuwar asarar rayuka ba.
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