An Gudanar Da Muzaharar Ashura Na A Da’irar Katsina Najeriya + Hotuna

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Baiti (AS) – ABNA - ya habarta cewa: Muzaharar na ci gaba da gudana yanzu haka lami lafiya, inda ’yan’uwa Maza da mata sanyen da baƙaƙen kaya, ke rera waƙoƙin juyayi da kuma ɗaga totoci masu rubutun “Ya Hussain” ko “Labbaika Ya Hussain” ...
A gaban Muzaharar, tsakiya da kuma karshenta Harisawa ne masu kula da tsari, nizami, sahu, da kuma ƙa'idar hanya, inda suke kula da ababen hawa da basu hanya domin wucewa ba tare da an samu cinkoso ko haɗari ba.
Ga wasu hotuna da aka ɗauka a yanzu haka:
لا يوم كيومك يا أبا عبد الله...
26Jun2026.
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