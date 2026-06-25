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Isra'ila Ta Kai Manyan Hare-Hare A Gaza + Bidiyo

25 Yuni 2026 - 17:28
News ID: 1831393
Source: ABNA24
Isra'ila Ta Kai Manyan Hare-Hare A Gaza + Bidiyo

An jiyo ƙarar fashe-fashe mai ƙarfi guda biyu a Gaza

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: Majiyoyin labarai sun ba da rahoton cewa waɗannan fashe-fashe sun samo asali ne daga hare-haren sama da Isra'ila ta kai a yammacin Gaza.
A na ta ɓangaren Ƙungiyar gwagwarmayar Musulunci ta Falasdinu (Hamas), a cikin wata sanarwa, ta bayyana cewa Isra'ila, ta hanyar amfani da siyasar killacewa kakaba yunwa, da kai hari ga yara da fararen hula marasa tsaro, tana ci gaba da kisan kare dangi a Gaza.

Gwagwarmayar Musulunci ta Falasdinu ta nanata cewa, na'urar kisan kare dangi ta mamaya na ci gaba da aikata munanan laifuka a kan mazauna Gaza.
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