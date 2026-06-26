Runbun Kayan Yakin Sojojin Amurka Ya Yi Kasa Sosai Bayan Yaƙi Da Iran

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Baiti (AS) – ABNA - ya bayar da rahoton cewa: "Donald Trump" shugaban Amurka da manyan jami'an Pentagon a halin yanzu suna ƙoƙarin shawo kan wani rikici a fagage biyu lokaci guda. A gefe guda suna matsa wa kamfanonin makamai da masana'antar tsaro na Amurka don ƙara samar da alburusai da aka yi amfani da su a yaƙi da Iran, kuma a gefe guda suna gudanar da yaƙin siyasa don shawo kan majalisa ta amince da ƙarin kasafin kuɗi na dala biliyan 70 don biyan kuɗin yaƙin.
Don haka bisa ga wani rahoto da jaridar Amurka "New York Times" ta buga, yaƙi da Iran ya haifar da raguwar yawan alburusai na sojojin Amurka.
Sojojin Amurka a yayin wannan yaƙi sun harba kimanin makamai masu linzami na nesa masu ɓoyewa 1100. Makamai masu linzami da aka shirya amfani da su a wani aiki mai yiwuwa a kan China. Haka kuma an yi amfani da makamai masu linzami na Tomahawk sama da 1000, wanda yayi daidai da kusan sau 10 na adadin sayayyar da sojojin Amurka ke yi na wannan nau'in makami a shekara.
Bugu da kari, a yayin yaƙi da Iran an harba makamai masu linzami na tsaro na Patriot sama da 1200, wanda kudin kowane makamin ya kai fiye da dala miliyan 4. Haka kuma an yi amfani da makamai masu linzami masu madaidaita na ƙasa sama da 1000. Ƙididdigar cikin gida na ma'aikatar tsaro ta Amurka ta nuna cewa yawan kayan da ake da su a yanzu ya ragu zuwa wani matsayi mai ban tsoro.
Duk da iƙirarin manyan jami'an kwamandan tsakiya na Amurka cewa suna da dukkan abubuwan da ake buƙata don yanayin sake farwa Tehran, babban damuwar dabaru na Washington yanzu ya karkata zuwa gabas da yankin Asiya.
Cibiyar Nazarin Dabaru ta Duniya ta Amurka kwanan nan ta yi gargadin cewa, raguwar yawan alburusai, ya haifar da gibin tsaro don sake faruwar wani rikici mai yiwuwa a yammacin Tekun Pasifik. Gargadin da ke nuni da barazanar da China ke yi wa Taiwan da dukan yankin.
Don magance wannan rikici, wakilan masana'antar makamai na Amurka a ganawarsu da Trump a fadar White House sun bayyana cewa faɗaɗa layukan samarwa yana buƙatar samar da ƙarin albarkatun kuɗi cikin gaggawa.
A gefe guda, Pentagon na ƙoƙarin samun hanyoyin da ba a saba da su ba don mayar da martani ga ƙaruwar buƙata. A cikin wannan tsari, kamfanin "Raytheon" ya sanar da cewa yana aiki tare da wani sabon kamfani a fannin bugawa na 3D don ƙara samar da makamai masu linzami na Tomahawk daga 90 a shekara zuwa 1000.
Babban kamfanin makamai "Lockheed Martin" shi ma bai yi kasa a gwiwa ba, inda yayi nazarin haɗin gwiwa da sashin tsaro na kamfanin "General Motors" don amfani da hanyoyin masana'antar kera motoci wajen samar da makamai na zamani da yawa.
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