An Gudanar Da Taron Girmamawa Ga Shahid Abdullahian A Tehran

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Baiti (ABNA) ya habarta cewa: Shahidi Amir Abdullahyan ya kasance muryar Falasdinu a duniya wanda ya ciri tutar Diflomasiyyar gwagwarmaya.
Wanda aka tabbatar da cewa Shahidi Amir Abdullahyan shi ne ya fara samar da alaka kai tsaye tsakanin gwagwarmaya da sha'anin diflomasiyya.
An gudanar da taron kasa da kasa na "Amir Diflomasiyyar gwagwarmaya" a dalilin cika shekaru biyu da shahadar Dokta Hussain Amir Abdullahian, tsohon ministan harkokin waje na Jamhuriyar Musulunci Iran, a zauren taro na Sura a Cibiyar Fasaha ta yaɗa Musulunci a Tehran.
Dokta Hussain Amir Abdullahian, tsohon ministan harkokin waje na Jamhuriyar Musulunci Iran, ya kasance jami'in diflomasiyyar gwagwarmaya mai goyon bayan al'ummar Falasdinu raunana da ake zalunta a duniya, kuma memba na kwamitin gudanarwa na kamfanin dillancin labarai na Quds na kasa da kasa, an gudanar da taron kasa da kasa na "Amir Diflomasiyyar Juriya" a yau (Litinin 18 ga watan Mayu 2026), bisa gayyatar dangin wannan shahidi mai daraja da kuma kokarin kungiyoyin farar hula aka gudanar da taron.
