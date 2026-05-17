Haaretz: Sin Tana Ɗaukar Iran A Matsayin Babbar Abokiyar Gwagwarmayata Da Amurka

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Baiti (AS) – ABNA - ya habarta cewa: Jaridar Isra'ila ta Haaretz a cikin wani rahoto ta yi nazari kan ziyarar kwanan nan da shugaban Amurka Donald Trump ya kai Sin, da kuma tasirinta kan batun Iran, inda ta bayyana gazawar lissafin Washington a wannan ziyara.
Wannan kafar yada labaran Isra'ila ta rubuta: Donald Trump ya yi fatan kafin tafiyarsa zuwa Sin, zai samu cikakkiyar nasara kan batun Iran, gami da buɗe mashigar Hormuz gabaɗaya da kuma cimma sabuwar yarjejeniyar nukiliya wadda ta fi ta zamanin Barack Obama.
Sin Ba Ta Da Niyyar Nisanta Kanta Daga Iran
Haaretz ta kara da cewa: Ziyarar Trump ta nuna cewa Sin ba ta da niyyar nisanta kanta daga Iran ko kuma raunana kawancen da take da shi da Tehran. Beijing har yanzu tana ɗaukar Iran a matsayin babbar abokiyar tarayya a fannin makamashi, kasuwanci, da daidaita yanayin geopolitical a gaban Amurka. Kuma ba ta shirye ta sadaukar da dangantakarta da Tehran don faranta wa Washington rai ba.
Wannan jaridar Isra'ila ta rubuta: Ita ma Iran ta yi ƙoƙarin gudanar da matsi na duniya ta hanyar kulla sabbin yarjejeniyoyi da rage takunkumin da aka sanya kan zirga-zirga a mashigar Hormuz, tare da nuna cewa har yanzu tana da ikon yin tasiri kan tsaron makamashi na duniya. Wannan yanayin ya sa zaɓuɓɓukan Trump na matsa lamba ko daukar matakin soji a kan Iran suka zama masu iyaka.
Sin Ba Za Ta Taka Rawar Mai Ceto Ga Amurka Ba
A ƙarshe, Haaretz ta jaddada cewa: Sabanin tunanin Washington, Sin ba za ta taka rawar ceto Amurka a rikicin Iran ba, sai a'a, akasin haka, ta ci gaba da haɗin gwiwa da Tehran, wanda hakan na iya ƙarfafa matsayin Iran gaban matsin lambar Amurka.
