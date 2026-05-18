Jami'an IRGC Na Ci Gaba Da Kawar Da Ƴan Ta'addan Amurka Da Isra'ila A Faɗin Ƙasar

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Baiti (ABNA) ya habarta cewa: Wannan maɗaukar ta ƙunshi adadi mai yawa na abubuwan fashewa da alburusai na yaƙi, musamman bama-bamai 198 masu fashewa, waɗanda miyagu da abokan aikinsu na ta'addanci suka yi niyyar safarar su zuwa yankuna masu zurfi na ƙasar, don amfani da su wajen haifar da rashin tsaro. Amma saboda taka tsantsan da matakin da ya dace na sojojin da ba a san sunansu ba na Imam Zaman (AJ) a cikin Ma'aikatar leƙen asirin Irgc, sun kasa cimma munanan manufofinsu.
A wani rahoton ta hanyar ayyukan Ma'aikatar leƙen asirin Irgc an gano da kama wasu sojojin hayar Amurka da Isra'ila a lardin Qazvin. Muhimman ayyukan da aka yi sune kamar haka:
Ma'aikatar leƙen asirin Irgc a lardin Qazvin, ta hanyar ayyuka masu sarkakiya, ta gano da kama wasu 'yan leƙen asiri biyu masu alaƙa da Isra'ila.
Haka kuma, bisa rahotannin jama'a da hadin gwiwa da babban ofishin leƙen asiri na lardin Qazvin, an lalata wata cibiyar rarraba makamai na yaƙi, an kuma gano da kama adadin makamai da alburusai masu yawa. Bugu da ƙari, a wani mataki na daban, an gano da kama tan 1,400 na kayan kera petrochemical da aka boye a daya daga cikin rukunin masana'antu, waɗanda suke da niyyar dagula tsari kasuwa da kasuwanci.
Ma'aikatar leƙen asirin Irgc a lardin Kerman, ta hanyar jerin ayyuka masu sarƙaƙiya, ta gano da kama mutane 8 daga cikin manyan wadanda suka aikata ayyukan ta'addanci a lardin.
Daga cikin ayyukan waɗannan mutane akwai: harbi kan motocin masu tsaron lafiya, kai hari ga jami'an 'yan sanda, kona ofishin gwamnan Sirjan, leƙen asiri ga Isra'ila, da kuma hulɗa da ƙungiyoyin ta'addanci.
Ma'aikatar leƙen asirin Irgc a lardin Chahar Mahal da Bakhtiari, a cikin ayyukanta, ta gano da kama mutane 22 a cikin ƙungiyoyi da yawa masu alaƙa da ƙungiyoyin 'yan ta'adda masu adawa da juyin juya halin musulunci tare buɗe masu wuta
Waɗannan mutanen, suna hulɗa da wasu masu koyar da ayyukan ta'addanci a ƙasashen waje, suna neman samun makamai, haifar da rashin tsaro, da ayyukan zagon ƙasa. Wanda kafin su aiwatar da duk wani mataki, an gano su tare da kama su.
