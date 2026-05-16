Wanda Ya Gyara Kansa Ne Kadai Zai Iya Zama Mai Gyarawa + Hotuna

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlulbayt (ABNA): Dandalin Matasan Harkar Musulunci ta yankin Funtuwa (yankin Sayyid Zakzaky) ta kammala matakin ƙarshe na babban taronsu na yanki da aka gudanar a garin Tudun Aya. A jawabin rufewa, Sheikh Ashuru Abdullah Funtuwa ya tattauna kusan dukkanin batutuwan da aka gabatar a taron, kuma ya ba da shawarwari da nusatarwa ga mahalarta taron da sauran jama'a.
Game da ɓarna da rudani da ke yaɗuwa a cikin al'umma, da kuma ƙoƙarin Sayyid Zakzaky (H) na gyara al'umma, ya ce: "Allah (SWT) ya zaburar tare da tayar da shugabanmu don ya gyara wannan ɓarna. Kuma tun da cewa manufar ita ce gyara waɗannan ɓarna, to ya zama wajibi ga mutane su bi hanyar da Annabi (SAWW) ya koyar da sahabbansa. Domin babu wanda zai iya zama mai gyarawa sai idan ya gyara kansa".
Game da kiyaye suturar Musulunci da hijab kamar yadda shari'a ta umarta, ya kara da cewa: "Babu shakka, bin dokokin Allah game da cikakken hijab da sutura mai mutunci yana kare al'umma daga faɗawa cikin ɓarna da fasikanci da suka yaɗu a cikin al'ummar yau. Rashin sutura mai kyau da sakaci game da hijab na daga cikin manyan abubuwan da ke haifar da lalacewar ɗabi'a a duniya".
A ƙarshen jawabinsa, ya yi kira ga jama'a da su haɗa kai su guji rarrabuwa, yana mai cewa: "Daya daga cikin makircin maƙiya shi ne cewa ba sa son al'ummar Musulmi ta haɗu. Burinsu koyaushe shine su haifar da rarrabuwa tsakanin Musulmai, domin idan muka haɗa kai muka kasance ɗaya, za mu zama masu ƙarfi, kuma a wannan yanayin su za su zama marasa ƙarfi".
Your Comment