Labarai Cikin Bidiyo | Muzaharar Don Nuna Goyon Baya Ga Alƙur'ani Da Masallacin Al-Aqsa A Sana'a

19 Mayu 2026 - 13:09
News ID: 1816368
Source: ABNA24
Kamfanin dillancin labarai na Ahlul Bait (AS) - ABNA - ya ruwaito cewa: miliyoyin mutanen Yemen sun fito kan titunan Sana'a, babban birnin Yemen, a wata zanga-zanga mai girma, inda suka nuna goyon bayansu ga al'ummar Falasdinu da Lebanon, suka kuma yi Allah wadai da cin mutuncin da ake yi wa Alƙur'ani Mai Girma da wuraren tsarki na Musulunci. Wasu daga cikin mahalarta taron, suna ɗauke da Alƙur'ani da makamai, suna ta shelanta taken adawa da Amurka da kuma gwamnatin Isra'ila
