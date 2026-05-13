Biranen Makamai Masu Linzamin Iran An Binne Su A Zurfin Mita 500 Karkashin Dutsen Granite

New York Times: Iran Tana Da Ikon Amfani Da Wurare 30 Cikin 33 Na Makamanta A Mashigar Hormuz

Amurka Ba Ta Makamin Da Za Ta Iya Rushe Wadannan Biranen Mamakan
13 Mayu 2026 - 22:24
News ID: 1814038
Source: ABNA24
Bayanan sirrin Amurka sun nuna cewa Iran ta kiyaye ƙarfin makamai masu linzami da yawa. Sabbin binciken sirri sun ce Iran tana da damar ba da umarnin aiki a wurare 30 daga cikin 33 na makamanta a mashigar Hormuz ta hanyar da zata iya bayar da uamrni kaitsaye ga makamanta domin kai hari kan jiragen da suke cikin tekun Farisa.

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Baiti (ABNA) ya habarta cewa: A kimantawar has ashen da akai Iran har yanzu tana da kusan kashi 70% na na'urorin harba makamai masu motsi da ta shimfida a duk faɗin ƙasar, kuma ta kiyaye kusan kashi 70% na tarin makamanta da take da su kafin yaƙin. Iran ta sami damar shiga kusan kashi 90% na wuraren ajiya na ƙarƙashin ƙasa da na harba makamai masu linzami a duk faɗin ƙasar.

Wani ɗan jarida Ba'amurke ya kara da cewa: "Biranen Makamai masu linzami" na Iran an binne su a zurfin mita 500 a cikin wani dutse na granite. Wanda Amurka ba ta mallakin makamin da zata iya rusa shi ba domin makamin da sojojin Amurka ke amfani da shi don rushe sansanonin da ke ƙarƙashin ƙasa, yana iya shiga cikin kasa ne iya mita 60 kawai. Iran tana riƙe da katin nasara a hannunta.

