An Kashe Mutane 120 A Najeriya Da Mali

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Baiti (ABNA) ya habarta cewa: Kamar yadda majiyoyin tsaro da na cikin gida suka ruwaito cewa yawancin mutanen da aka kashe "Reshen Yammacin Afirka na ISIL" a cikin duhun dare, AFP tace an kaddamar da wani hari na hadin gwiwa a hedkwatar dakarun 27 a garin Boni Gari da wani shingen bincike a kusa da shi.
A cewar wata sanarwa a hukumance daga rundunar sojin, dakarun gwamnati, ta hanyar buɗe wuta mai tsanani da dabarun dabara, sun yi nasarar dakile harin tare da kashe akalla 'yan ta'adda 50. An kuma kama manyan makamai da alburusai daga hannun maharan. Yayin da a hukumance rundunar sojin ta tabbatar da kisan wasu sojoji biyu kacal, wasu majiyoyin leken asiri da ba sa son a bayyana sunayensu sun bayyana cewa sojojin sun boye adadin wadanda suka mutu tare da kara yawan wadanda suka mutu a sahun makiya.
A cewar wadannan majiyoyin, an kai motocin daukar marasa lafiya guda 6 da ke dauke da matattu da raunata na sojojin zuwa "Maiduguri", babban birnin jihar Borno.
Najeriya ta shiga wani gwabzawa maras iyaka da kungiyar Boko Haram tun shekarar 2009 da reshenta na Afirka ta Yamma. Rikicin ya zuwa yanzu ya hallaka mutane sama da 40,000 tare da raba mutane kusan miliyan 2 da muhallansu, kuma sun bazu zuwa kasashe makwabta, ciki har da Nijar, Kamaru da Chadi. Manazarta na ganin cewa dabarun da sojojin Najeriya suka yi na hada dakaru a manyan sansanoni daga shekarar 2019, duk da cewa hakan ya kara tsaron sansanonin, amma hakan ya kara baiwa kungiyoyin ta'addanci a yankunan karkara 'yanci.
An Kashe Mutane 50 A Mali. Kamfanin dillancin labaran AFP ya kuma bayar da rahoton cewa, akalla mutane 70 ne aka kashe a wasu sabbin hare-hare da makamai a tsakiyar kasar Mali. Kawo yanzu babu wata kungiya ko gungun da ta dauki alhakin kisan kiyashin, kuma jami'an tsaro na binciken kisan kiyashin.
