Pezishkian Ya Halarci Taron Ƴan Kasuwa

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Baiti (ABNA) ya habarta cewa: Shugaban a taron ya yi nazari kan yanayin kasuwa na baya-bayan nan da tasirin tattalin arziki na yakin da aka yi a baya-bayan nan tare da jaddada bukatar tuntuba tsakanin gwamnati da kungiyoyin ƴan kasuwa don shawo kan hauhawar farashin kayayyaki, magance hauhawar farashin kayayyaki da kula da kwanciyar hankali kasuwa. A taron shugaban kasa yayi bayani kan ganawarsa da jagora Ayatullah Sayyid Mujtaba Khamenei, jagoran juyin juya halin juyin juya hali. Shugaban ya bayyana yanayin da wannan ganawar ta faru. Inda Shugaban ya ce an gudanar da ganawar ne cikin wani yanayi na kud da kud kuma tattaunawar ta dauki kusan sa'o'i biyu da rabi. Inda yace abinda yafi daukar hankalinsa a ganawar shine yanayi yadda dogara yayi magana da shi cikin natsuwa, ƙanƙan da kai da tausayawa. Da yake nuni da bukatar karfafa hadin kai, amincewa da tausayawa a matakan gudanarwa na kasar, shugaban ya bayyana cewa: Lokacin da babban jami'in kasar ya fuskanci irin wannan kyakkyawan dabi'a, tawali'u da halin jama'a, wannan dabi'a na iya zama abin koyi ga tsarin gudanarwar kasa; Misalin abin koyi da ya danganci ɗaukar nauyi, da karin kusanci da jama'a da batutuwan warware matsaloli, kamar yadda shahidi kuma jagoran juyin juya halin Musulunci ya daure a rayuwarsa da ayyukansa.
7 Mayu 2026 - 22:02
News ID: 1811254
Source: ABNA24
Shugaban kasar Iran ya halarci wani taron wakilan ƴan kasuwa a ma'aikatar masana'antu, ma'adinai da kasuwanci.
