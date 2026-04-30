Iran: Peshkeskian Yayi Kira Da A Gaggauta Ayyukan Sake Gina Wuraren Da Yaƙi Ya Shafa

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Baiti (ABNA) ya habarta cewa: A cewar Hukumar Yaɗa Labarai ta Iran, a ci gaba da ƙoƙarin gwamnati na kula da kuma gyara barnar da aka yi wa wasu lardunan ƙasar, Masoud Peshkeskian, a cikin kiran waya daban-daban da ya yi da gwamnonin lardunan Hormozgan, Bushehr, Isfahan, da Qom, an sanar da shi dalla-dalla game da yanayin da yankunan da abin ya shafa suka shiga, tsarin agaji, da shirye-shiryen sake ginawa.
Da suke bayyana matakan da aka ɗauka, gwamnonin sun sanar da tura ƙungiyoyin agaji da na aiki, fara aikin hedikwatar kula da tabarbarewa, samar da wuraren wucin gadi ga masu gidajen da abin ya shafa, rarraba muhimman kayayyakin buƙata, da kuma samar da ayyukan lafiya cikin gaggawa ga waɗanda suka ji rauni.
A cikin waɗannan kiraye-kiraye, Shugaban ya jaddada buƙatar hanzarta tsarin sake ginawa da kuma mayar da yanayin rayuwa na yau da kullun zuwa ga rayuwar mutane yadda ta da ce, sannan ya umarci dukkan hukumomin zartarwa da suka dace da su ci gaba da kasancewa a wurin da za a yi aiki da cikakken iko da kuma cikakken haɗin kai.
Masoud Peshkian ya jaddada buƙatar samar da albarkatun kuɗi cikin lokaci, sauƙaƙe hanyoyin gudanarwa, rage tsarin mulki, da kuma amfani da ƙarfin jama'a, al'ummomi, kamfanoni masu zaman kansu, da ƙungiyoyin fararen hula don aiwatar da ayyukan sake ginawa.
Shugaban ya kuma nuna mahimmancin magance matsalolin rayuwa da kiwon lafiya na mutanen da abin ya shafa a lokaci guda, kuma ya yi kira da a tsara da aiwatar da shirye-shiryen tallafi da aka yi niyya, tallafawa kasuwancin da abin ya shafa, da kuma ƙarfafa ayyukan kiwon lafiya a yankunan da abin ya shafa.
Masoud Peshkian ya sanya kulawa ta musamman ga gungun masu rauni, ciki har da tsofaffi, yara, da marasa lafiya na musamman, a matsayin ɗaya daga cikin manyan abubuwan da gwamnati ta fi mayar da hankali a kai.
Shugaban ya ci gaba da jaddada bukatar kara yawan shigar jama'a da kuma amfani da karfin masallatai da cibiyoyin al'umma ta hanyar da ta dace da unguwanni da kuma bukatar hada kai da kuma kula da yanayi, sannan ya yi kira ga gwamnonin da su hanzarta aiwatar da yanke shawara da aiwatar da tsare-tsaren sake ginawa ta hanyar amfani da hukumomin da aka wakilta, da kuma samar wa gwamnati rahotanni masu ci gaba, cikin gaskiya, da kuma sahihanci kan ci gaban matakan, yayin da suke kafa hadin gwiwa tsakanin hukumomin zartarwa.
A cikin wadannan kiraye-kiraye, Malam Mohammad Ashuri Taziani, Gwamnan Hormozgan, Malam Arsalan Zare, Gwamnan Bushehr, Malam Mehdi Jamalinejad, Gwamnan Isfahan, da Malam Akbar Behnamjoo, Gwamnan Qom, sun kuma nuna godiyarsu ga ci gaba da kulawa da bin diddigin Shugaban, kuma sun ambaci fawwala iko ga matakin lardi a matsayin wani abu mai tasiri wajen kara saurin daukar mataki da ingancin magance yanayin. Da suke magana kan tattara dukkan karfin lardi, sun sanar da hadin gwiwar jami'an agaji, hukumomin zartarwa, sojoji da cibiyoyin tsaro, da kuma hadin gwiwar jama'a wajen tafiyar da lamarin.
Gwamnonin sun kuma tabbatar da cewa tare da tsara shirye-shirye masu kyau, fifita ayyukan sake ginawa, ci gaba da sa ido kan tsarin aiwatarwa, da kuma amfani da fasaha da injiniyanci na cikin gida, za a ci gaba da aiwatar da tsarin biyan diyya ga barnar da aka yi da kuma dawo da kayayyakin more rayuwa cikin sauri da inganci, kuma matakan da suka wajaba suna kan ajanda don dawo da zaman lafiya da kwanciyar hankali ga rayuwar 'yan kasa cikin sauri.
