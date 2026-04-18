Taya Murna Da Haihuwar Sayyid Qa'id Shahid Qs

Ni, Sayyid Ali Husaini Khamenei, an haife ni a cikin iyali na malanta a birnin Mashhad, babban birnin lardin Khorasan, kusa da Haramin Limami na takwas, Ali Ibn Musar Ridha (AS).
Ranar haihuwata ta kasance ce ashirin da takwas watan Safar shekara ta 1358 ah. Wand yayi daidai da watan Tir 1318 Ba duk da wannan ne ya ke a cikin takardar shaidar haihuwa ta. Amma takamaiman tarihin kasance 29 ga Farvardin ne. Mun kasance ’yan’uwa takwas maza da mata daga mahaifiya biyu; Wato mahaifina ya haifi 'ya'ya uku daga wata matar, dukkansu ukun 'yan mata ne. Daga baya, matar ta rasu kuma mahaifina ya auri wata matar - wacce ita ce mahaifiyarmu. Mun kasance 'ya'yan wannan macen ta biyun, mu biyar; ’Yan’uwa huɗu maza da ’yar’uwa ɗaya, kuma a cikin waɗannan biyar, ni ne na biyu. Tabbas, a halin yanzu, an rasa yara biyu; Da wannan lissafin, na zamo na huɗu kenan; saboda masu shiga tsakanin sun ragu, ni ne ɗa na biyu a cikin iyali. Tabbas, manyan ’yan’uwanmu mata sun fito ne daga uwargida ta farko; Sun girme mu da yawa.
Ɗan farko na Khanum (mahaifiyata) shine Agha Ridha na biyu kuma shine Muhammad Agha. Aghar Ridha ya rasu kimanin shekaru biyu, sannan aka haifi yaro na uku, kuma mahaifina ya na kiransa da "Aqarreza" saboda sha'awarsa da ƙaunarsa ga Hazrat Ridha (AS). Hakika ya na kaunar Imam Ridha sosai (AS). Shi ma wannan yaron ya rasu bayan mako guda ko kwana goma. Sannan aka haife ni, wanda sanya min suna, Ali Agha. Lokacin da aka haife ni sun sanya mana suna "Agha" tun a farko. Haihuwar ɗa namiji bayan haihuwar ya'ya mata hudu da kuma mutuwar ɗaya namiji daga matar farko ya baiwa mai girma gareshi saboda ya rasa yara biyu sauran sun kasance a idanunsa maɗaukaka ababen so. Wataƙila saboda an sanya min sunan Agha Ni da ɗan uwana da aya rasu ne kira ni da ’yan’uwana Agha tun farkon haihuwa - ba kamar yadda aka saba ba: Agharza, Muhammad Agha da Ali Agha.
Shahidi Khamenei bisa ga ruwayar rayuwarsa daga bakinsa.
Allah Ta'ala yayi aminci a gareku ranar da aka haifeki da ranar da kuka yi shahada da ranar da za'a tashe ku.
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