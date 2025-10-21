Mummunan Fashewar Bam A Khartoum, Babban Birnin Sudan

Kamfanin dillancin labaran Ahlul-Baiti (ABNA) ya bayar da rahoton cewa: Birnin Khartoum, babban birnin kasar Sudan, ya girgiza da jin karar fashewar wasu munanan hare-haren da aka kai a safiyar yau Talata.
A cewar wani dan jarida daga cibiyar sadarwa ta Al-Ghad, an kai hare-haren ne a daidai lokacin da aka bude filin tashi da saukar jiragen sama na birnin Khartoum a hukumance, wanda ke shirin ci gaba da gudanar da zirga-zirgar jiragen cikin gida daga ranar Laraba.
Shaidun gani da ido sun bayyana cewa, an ji karar fashewar abubuwa a kusa da filin tashi da saukar jiragen sama, an kuma kunna na'urorin tsaron sararin samaniyar sojojin Sudan don dakile jiragen.
Hukumar kula da zirga-zirgar jiragen sama ta Sudan ta sanar a ranar Litinin cewa, filin jirgin saman Khartoum zai ci gaba da ayyukansa daga ranar 22 ga watan Oktoba.
Hare-haren sun biyo bayan hare-haren jiragen sama marasa matuka da dakarun gaggawa suka kai a yankuna daban-daban na jihar Khartoum da kuma birnin Duba na jihar Arewa a makon da ya gabata, inda aka kashe wasu fararen hula da kuma jikkatasu.
A daya daga cikin munanan hare-hare na baya-bayan nan, wasu manyan bama-bamai guda hudu sun girgiza yankin "Ed Babaker" a Gabashin Nile; Jiragen saman kunar bakin wake ne suka kai harin kuma an bayyana shi a matsayin daya daga cikin hare-hare mafi muni a makonnin da suka gabata.
A cikin 'yan makonnin da suka gabata, Dakarun Ba da Agajin Gaggawa sun kara kai hare-hare a tsakiya da yammacin Sudan. Hare-haren da jirage masu saukar ungulu a jahohin Kordofan ta Arewa da kuma Arewacin Darfur ya yi sanadiyar mutuwar mutane da dama.
A jihar Darfur ta Arewa, an gwabza fada tsakanin sojojin Sudan da dakarun gaggawa a yankin na arewa da arewa maso gabashin birnin Fasher.
Idan dai ba a manta ba, Sudan na fama da kazamin fadan iko tsakanin sojojin da Janar Abdel Fattah al-Burhan ke jagoranta da kuma dakarun gaggawa karkashin jagorancin Mohamed Hamdan Daqlo tun daga watan Afrilun 2023.
A cewar Majalisar Dinkin Duniya, fiye da mutane miliyan 12 ne fadan ya raba da matsugunansu, kuma wasu mutane miliyan 26 - kusan rabin al'ummar kasar - na fuskantar barazanar yunwa.
Kimanin mutane 300,000 ne kuma ke ci gaba da zama a birnin Fasher da aka yi wa kawanya, inda aka ba da rahoton cewa yanayi na kara yin muni da matsananciyar wahala.
