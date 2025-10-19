Gwamnan Darfur: Harin Da Dakarun RSF Suka Kai Harin El Fasher Na Kisan Kiyashi Ne

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na na Ahlul Baiti (AS) – ABNA– ya habarta cewa: gwamnan lardin Darfur na yammacin Sudan, Arko Minawi, ya bayyana hare-haren baya-bayan nan da Dakarun Ba da Agajin Gaggawa suka kaddamar kan El Fasher, babban birnin arewacin Darfur a matsayin kisan kare dangi.
A wata hira da ya yi da gidan talabijin na kasar Sudan, ya bayyana wadannan dakarun a matsayin ‘yan tawaye masu tayar da kayar baya, ya kuma zarge su da kai hari kan tarukan farar hula musamman yara da mata.
Minawi ya tabbatar da ci gaba da kokarin karya kawanyar yakin El Fasher.
Majiyoyin soji da ke da alaka da dakarun hadin gwiwa da ke kawance da sojojin Sudan sun sanar a ranar Asabar din nan cewa sun yi nasarar dakile wani gagarumin farmaki ta kasa da dakarun Rapid Support Forces suka kaddamar daga manyan fagage uku kan El Fasher. An kai harin ne tare da yin luguden wuta a unguwannin jama'a da sansanonin 'yan gudun hijira.
Rahotanni sun bayyana cewa, tun a watan Mayun shekarar 2024 ne Dakarun Ba da Agajin Gaggawa suka yiwa birnin kawanya, duk da hare-haren da aka yi ta kai musu, amma ba su samu damar kutsa kai cikin matsugunin tsaron sojojin Sudan da ke yankin ba.
Majiyoyin soji sun sanar da cewa, sojojin da kawayen su sun yi mummunar asara a kan maharan da ke cikin ma'aikata da kayan yaki
Gwamnatin Sudan da kungiyoyin kasa da kasa sun zargi rundunar Rapid Response Force da kai hare-hare akai-akai kan unguwannin jama'a da sansanonin 'yan gudun hijira a kusa da El Fasher.
Ya kamata a lura da cewa tun bayan barkewar rikici tsakanin sojojin Sudan da dakarun gaggawa a cikin watan Afrilun 2023, an kashe fiye da mutane 20,000, kuma bisa kididdigar Majalisar Dinkin Duniya, kimanin mutane miliyan 15 ne suka rasa matsugunansu ko suka zamo 'yan gudun hijira.
El-Fasher ta sha fama da mummunan faɗa tsakanin sojojin Sudan da RSF tun watan Mayun 2024, duk da gargaɗin ƙasa da ƙasa kan haɗarin tashin hankali a wannan birni da ya zama cibiyar agaji mai muhimmanci ga jihohin Darfur guda biyar.
