Burtaniya Na Ci Gaba Da Aika Jirgin F-35 Zuwa Isra'ila Duk Da Ikrarin Kisan Kiyashi A Gaza

Kamfanin dillancin labaran kasa da kasa na AhlulBaiti (As) –ABNA-ya habarta cewa: Babbar Kotun Landan ta yi watsi da karar shari'a da wata kungiyar kare hakkin Falasdinawa ta shigar kan yunkurin gwamnatin Burtaniya na ci gaba da fitar da sassan jiragen yakin F-35 zuwa Isra'ila, inda ta yanke hukuncin cewa gwamnati ta yi aiki "bisa doka" duk da zargin kisan kare dangi a Gaza.
Hukuncin, wanda aka yanke ranar Laraba, ya haifar da suka daga kasashen duniya kan manufofin fitar da makamai na Burtaniya.
Al-Haq, wata kungiyar kare hakkin dan adam ta Falasdinawa ce ta fara karar, tana mai da hankali kan Ma'aikatar Kasuwanci da Ciniki ta Burtaniya saboda kebe sassan F-35 daga takunkumin fitar da kaya zuwa Isra'ila.
A watan Satumba na 2024, Burtaniya ta dakatar da lasisin fitar da makamai 30 ga kayayyakin da sojojin Isra'ila za su iya amfani da su a Gaza, tana mai amincewa da hadarin da ke tattare da bayar da gudummawa ga keta dokokin jin kai na duniya.
Duk da haka, Birtaniya ta ci gaba da samar da sassan F-35 ta hanyar sadarwa ta duniya, tana fifita kawancen soja na dabaru maimakon daukar alhakin zargin aikata laifukan da ake zargin sun aikata.
Al-Haq ta yi riya cewa jiragen yakin F-35 na Isra'ila sun taka muhimmiyar rawa a kisan kare dangi da aka yi a Gaza kuma keɓewar Birtaniya kai tsaye ta ba wa gwamnatin damar aikata irin waɗannan laifuka.
Gwamnatin Burtaniya ta yi maida martani da cewa ficewar daga shirin haɗin gwiwa na F-35 zai yi mummunan tasiri ga tsaron ƙasa da kuma lalata amincewar Amurka ga Birtaniya da NATO.
Duk da cewa alkalan sun fahimci cewa za a iya amfani da sassan da aka fitar wajen keta dokokin jin kai na duniya, sun yanke hukuncin cewa irin waɗannan hukunce-hukuncen suna ƙarƙashin reshen zartarwa, wanda ke da alhakin Majalisar Dokoki da masu zaɓe - ba na shari'a ba ne.
Sara Elizabeth Dill, lauya mai kare haƙƙin ɗan adam kuma jami'ar Kwamitin Laifukan Yaƙi na Ƙungiyar Lauyoyi ta Duniya, ta soki hukuncin, tana mai cewa ya haifar da damuwa sosai game da rashin sa ido kan shari'a kan wajibai na ƙasashen duniya na Burtaniya.
Shari'ar ta fallasa kimantawar cikin gida da gwamnatin Burtaniya ta yi game da halayen Isra'ila a Gaza da kuma bin dokokin jin kai.
A watan Yulin 2024, watanni tara da fara yakin Isra'ila da Gaza, Birtaniya ta kammala da cewa duk da cewa Isra'ila ta karya dokokin kasa da kasa, babu wani babban hatsarin kisan kare dangi.
Bayan ta yi nazari kan abubuwan da suka faru 413, Birtaniya ta gano cewa Isra'ila ta karya dokokin kasa da kasa sau daya kawai - a lokacin harin da aka kai wa ayarin motocin World Central Kitchen a ranar 1 ga Afrilu, 2024 wanda ya kashe ma'aikatan agaji bakwai. Kotun ta ki ba amasar wannan danyen aiki ta hanyar yanke hukunci.
"Akwai dubban abubuwan da suka faru, ba wai kawai iya wadanda aka ware ba. A yayin da aka rushe kusan dukkan gine-gine, kuma aka rusa dukkan tsarin kiwon lafiya da ilimi, ba za a iya musanta batun ba," in ji Jennine Walker, babbar lauya a Global Legal Action Network, wacce ke wakiltar Al-Haq.
Majalisar Dinkin Duniya, manyan hukumomin kasa da kasa, da kwararru kan harkokin shari'a na duniya sun bayyana ayyukan Isra'ila a Gaza a matsayin kisan kare dangi.
A watan Satumba, kungiyar kasa da kasa ta masana kisan kare dangi ta tabbatar da cewa yakin Isra'ila a Gaza ya cika sharuddan shari'a na kisan kare dangi. Isra'ila kuma tana fuskantar shari'a a Kotun Shari'a ta Duniya.
A tsawon yakin shekaru biyu da Isra'ila ta yi a Gaza, an kashe Falasdinawa kusan 70,000—ciki har da yara 21,000—kuma an raunata wasu 171,000.
Duk da yarjejeniyar tsagaita wuta da Amurka ta shiga tsakani a watan da ya gabata, Isra'ila ta ci gaba da karya yarjejeniyar tsagaita wuta, tana kai sabbin hare-hare da suka kashe Falasdinawa da dama.
