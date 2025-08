Rahoto Cikin Hotuna | Na Yadda Haramin Imam Ali (A.S) Ke Ci Gaba Da Yin Hidima Ga Maziyartan Arbaeen Imam Husaini (A.S).

Kamfanin dillancin labaran Ahlulbayt na kasa da kasa (ABNA) ya habarta cewa: shugaban sashen karbar bakuncin masu ziyara a hubbaren Imam Ali (a.s) Athir Al-Tamimi ya tabbatar da cewa, haramin Imam Ali hada da bude maukibobi 5 domin bayar da abinci ga baki da sukarsu a haramin Imaam Ali (a.s) a yayin da suka zo domin ziyarar Imam Husaini As a daidai da lokcin farkon isowar miliyoyin maziyartan.