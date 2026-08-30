Amurka: Za’a Gudanar Da Taron Majalisar Harkokin Musulunci Ta A Washington

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) – ABNA – ya bayar da rahoton cewa: Majalisar Harkokin Amurka da Musulunci (CAIR), babbar kungiyar kare hakkin jama'a da kuma kare muradun Musulmai a Amurka, ta sanar da cewa "Abdullah Hammoud" magajin garin Dearborn a jihar Michigan, zai yi jawabi a taron kasa na manufofi da kuma bikin shekara-shekara na 32 na wannan majalisa wanda ake kira CAIRCON.
Babban birnin Amurka Washington DC a watan Satumba zai kasance mai masaukin ɗaya daga cikin muhimman tarukan siyasa na al'ummar Musulmi na ƙasar. Wannan taron zai gudana a ranar 12 ga Satumba, 2026.
Abdullah Hammoud zai yi jawabi a taron kasa na manufofi na wannan kungiya a cikin wasu rukunoni masu taken kare dimokuradiyya da shigar Musulmai cikin siyasa.
Taron kasa na manufofi na Majalisar Harkokin Amurka da Musulunci, yana tattara shugabannin al'ummar Musulmin Amurka, abokan wannan al'umma, da masana fannin siyasa daga fannoni daban-daban.
Wannan taron zai gudana na tsawon kwanaki biyu, kuma zai hada da tarukan manufofi, tsara dabaru, da samar da hanyoyin sadarwa tsakanin masu fafutuka da shugabannin al'umma.
Mu Mutane Ne; Ceton Dimokuradiyya, Gina Makoma
Bikin shekara-shekara na Majalisar Harkokin Amurka da Musulunci kuma za a gudanar da shi a yammacin ranar 12 ga Satumba, kuma an sanya babban jigon sa Mu Mutane Ne; Ceton Dimokuradiyya, Gina Makoma.
A wannan bikin, Dr. "Adam Hamawi" daga jihar New Jersey da "Daryaliza Avila Chevalier" daga birnin New York za su kasance manyan masu jawabi.
Ana sa ran, baya ga waɗannan masu jawabi biyu, wasu baƙi da fitattun mutane su ma za su halarci bikin shekara-shekara na Majalisar Harkokin Amurka da Musulunci.
Ana gudanar da wannan taro da bikin shekara-shekara ne a daidai lokacin da batun shigar Musulmai cikin siyasa, kare cibiyoyin demokradiyya, da rawar da al'ummar Musulmin Amurka ke takawa a makomar siyasar ƙasar, suka fi samun kulawa.
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