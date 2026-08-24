Isra’ila Na Ci Gaba Da Lugudan Wuta A Kudancin Lebanon

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) – ABNA – ya bayar da rahoton cewa: Jami'an Lebanon sun ba da rahoton shahadar matasa biyu a harin sama na gwamnatin yahudawa. Wannan hari ya zo ne a daidai lokacin da hare-haren wannan gwamnati ke ci gaba a kan garuruwa da ƙauyuka da dama na kudancin Lebanon. Waɗannan hare-haren sun haɗa da harbin manyan bindigogi, bama-bamai, da lalata gidaje, da kona gonaki.
Bisa ga rahoton kamfanin dillancin labarai na hukuma na Lebanon, waɗannan matasa biyu sun yi shahada ne sakamakon harin wani jirgin maras matuki na Isra'ila a kan babur da suke haye akansa, a yankin "Duha Kafr Raman" a kudancin Lebanon.
Wannan kamfanin dillancin labarai ya sanar da cewa, ma'aikatan agaji a yau Litinin sun sami nasarar gano gawarwakin matasa biyu 'yan shekara 17 masu sunaye "Hussain Shakrun" da "Ahmad Roumani"; dukansu 'yan shekara 17 ne.
Waɗannan matasa biyu 'yan asalin garin Deir al-Zahrani ne, kuma tun daga lokacin da aka kai wa babur din su hari a ranar Lahadi, an samu yankewar sadarwa da su.
A lokaci guda, sojojin Isra'ila suna ci gaba da ayyukan soji a yankuna daban-daban na kudancin Lebanon. Waɗannan hare-haren sun haɗa da lalata dukiya da gidaje.
Sojojin yahudawa da ke sansanin "Al-Khiyam," sun gudanar da babban aiki don tarwatsa gidaje a yammacin wannan garin, da kuma kusa da makarantun "Al-Mabarrat." Biyo bayan waɗannan fashe-fashe, ginshiƙan hayaki sun tashi a yankin, kuma an ji karar fashe-fashe a jere. Sojojin yahudawa sun kuma kona gonaki da kadarori a garin Al-Khiyam, wanda sakamakon haka, gobara ta bazu a wurare da dama na wannan garin.
A lokaci guda, manyan bindigogi na sojojin gwamnatin yahudawa sun kai hari a garin "Al-Mansouri." Sojojin yahudawa sun kuma gudanar da aikin hako ƙasa da lalata gonaki a garin "Houla" a lardin Nabatiyah a kudancin Lebanon.
Waɗannan ayyukan gwamnatin yahudawa suna faruwa ne a daidai lokacin da akwai yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin Lebanon da wannan gwamnati. Yarjejeniyar da aka sanya hannu a ranar 26 ga Yuni da ta gabata, tare da shiga tsakani na Amurka.
Bisa ga wannan yarjejeniya, gwamnatin yahudawa ya kamata ta ja da baya a hankali daga kudancin Lebanon, kuma a gefe guda, sojojin Lebanon za su wanzu a waɗannan yankuna, kuma za a tara makaman Hizbullah. Duk da haka, hare-hare da ayyukan soji na gwamnatin yahudawa a kudancin Lebanon suna ci gaba.
Bisa ga alkaluman hukuma na Lebanon, hare-haren Isra'ila, waɗanda suka ci gaba tun daga 2 ga Maris da ya gabata, har yanzu sun haifar da shahadar mutane 4,348, da raunata 12,307. Haka kuma, fiye da 'yan ƙasar Lebanon miliyan ɗaya sun rasa gidajensu daga garuruwa da ƙauyuka.
A halin yanzu, gwamnatin yahudawa na ci gaba da mamaye wasu yankuna na kudancin Lebanon, kuma tana ƙin ja da baya daga waɗannan yankuna.
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