Joe Kent: Dole Amurka Ta Fice Daga Fafatawa Da Iran Tun Kafin…

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) – ABNA – ya bayar da rahoton cewa: Joe Kent, tsohon darektan cibiyar yaƙi da ta'addanci ta ƙasar Amurka, yayin da yake sukar manufofin Washington game da Iran, ya buga wani sako a shafin sada zumunta na X, inda ya nanata cewa: "Wannan yanayi yana tilasta wa shugaban kasar Amurka Trump ya zaɓi tsakanin sake shiga rikici ko ja da baya da shan kashi. A shekara ta 2020, Trump ya yi hikima ya kulla yarjejeniya da Taliban wadda ta ba da damar sojojinmu su fice daga Afghanistan a watan Afrilu ko Mayu 2021. Lokacin da Biden ya hau mulki, ya yanke shawarar barin sojojinmu a Afghanistan har zuwa ranar tunawa da hare-haren 11 ga Satumba; domin yana son ficewar ta zamo alama 'bisa sharuɗɗansa,' kuma babu wani dalili na gaske face gamsar da girman kansa."
Tsohon darektan cibiyar yaƙi da ta'addanci ta Amurka sannan ya kara da cewa: "Yanzu muna ganin shugaba Trump yana shirya wa kansa irin wannan tarko game da Iran. Trump ya san cewa wannan yaƙin (zaluncin Amurka ba bisa doka ba ne a kan Iran) ba shi da magani na soji, kuma Iranawa sun ƙi diflomasiyya (tare da barazana da cin amana da yawa). Shugaba Trump ya jibge sojojinmu a gaban harin makamai masu linzami da jiragen marasa matuki na Iran, yana tunanin cewa za mu iya sarrafa lokacin sake tashin rikici. Biden ma ya yi tunanin cewa zai iya hana Taliban su kai mana hari a Afghanistan har sai ya cimma burinsa, kuma a lokaci guda ya bar sojojinmu a Afghanistan cikin haɗari. Taliban ba su cika alkawuransu ba; sakamakon haka, mun rasa mayaƙanmu 13 na farko, kuma an tilasta mu mu ja da baya da asara da wulakanci daga yaƙin da muka yanke shawarar kawo ƙarshensa shekara guda da ta gabata."
Joe Kent sannan ya kara da cewa: "Dole ne shugaba Trump ya yi tunani game da girman kai na Biden a shekara ta 2021, da kuma yadda muke maimaita kurakurai iri ɗaya game da Iran. Ajiye sojoji a gaban harin Iran yana ba su dama, kuma yana iya sake jan mu cikin yaƙi bisa sharuɗɗansu. Yanzu lokaci ya yi da za mu fice daga wannan yanayi kafin bala'i ya auku. Tsayawa cikin wannan yanayi ba zai kawo nasara ba; don haka ku fice yanzu, ku guje wa tarko, ku sake fayyace dokokin wasan."
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