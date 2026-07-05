UNOCHA: Hare-Haren Pakistan A Afganistan; Sun Dagula Rayuwa Da Hankalin Yara

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Baiti (AS) – ABNA - ya bayar da rahoton cewa: Ofishin Gudanar da Taimakon Bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya (UNOCHA) a Afganistan da safiyar yau Lahadi 05 Yuli ta fitar da wata sanarwa, ta sake jaddada wajabcin kare fararen hula a yaƙe-yaƙe da rikice-rikice.
UNOCHA a shafinta na X game da rikice-rikicen Pakistan da Afganistan ta yi gargadin cewa: Rikice-rikicen suna lalata abubuwan da suka wuce gidaje da ababen more rayuwa; suna dagula rayuwa, suna rura wutar rashin tsoro, kuma suna haifar da tabarbarewa mai tsanani ga lafiyar tunani, musamman ga yara.
Wannan cibiya ta duniya ta jaddada cewa bai kamata fararen hula su zama wadanda ake kashewa da biyan bashin rikice-rikicen makamai ba, kuma dukkan bangarorin da ke rikici, bisa ga ka'idodin dokokin jin kai na kasa da kasa, suna da alhakin kare rayuka da dukiyoyinsu.
Wannan matsayi ya zo ne a daidai lokacin da Afganistan ke ci gaba da fuskantar rikice-rikice da tasirinsu a kan al'ummar fararen hula. UNOCHA, tare da yin nuni ga lalacewa mai yawa da yaƙi ke haifarwa fararen hula, ta buƙaci dukkan bangarorin su guji kai hari ga fararen hula, ababen more rayuwa da cibiyoyin fararen hula, ta hanyar cikakken bin dokokin kasa da kasa.
UNOCHA ta sha yin gargadin cewa keta dokokin jin kai ba wai kawai yana haifar da asarar rayuka da yin hijira mai yawa ba, har ma yana haifar da matsaloli da cikas ga ayyukan taimakon jin kai.
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