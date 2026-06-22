Isra'ila Tana Tattauna Janyewa Kaɗan Daga Kudancin Lebanon

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Baiti (AS) – ABNA - ya habarta cewa: A cewar rahotannin da aka buga a kafafen yada labarai na duniya, gwamnatin Isra'ila ta sanya a cikin ajandarta, kafin tattaunawar da za a yi a Washington a wannan mako, zaɓin yin wasu ƴan gyare-gyare ga kasancewarta na soji a kan iyakar Lebanon. Daga cikin yanayin da ake nazari akwai shelar janyewa daga wasu wurare na gaba-gaba a Kudancin Lebanon.
Muhawarrun diflomasiyya sun ce irin wannan mataki na iya ɗaukar saƙon siyasa da diflomasiyya fiye da canza ma'aunin soji kai tsaye musamman a lokacin da ƙoƙarin sasanci na Amurka ke ƙaruwa, janyewar kafin tattaunawar za a iya fassara ta a matsayin wata alama ta rage tashin hankali.
Duk da haka, manazarta sun yi nuni da cewa tsarin "janyewar alama" na iya yin tasiri kaɗan a kan ainihin tsarin soji a fagen. Ma'aunin tsaro a Kudancin Lebanon ba ya samuwa ne kawai ta hanyar girke-girken soji ba, sai dai ta hanyar lissafin dabaru tsakanin masu ruwa da tsaki na yanki.
Ana ganin tattaunawar da za a yi a Washington a matsayin wata muhimmiyar kofa ta diflomasiyya wajen tafiyar da tashin hankali a kan iyakar Isra'ila da Lebanon da kuma hana faɗaɗa rikici. A wannan yanayi, matakin janyewar da Isra'ila ke nazari zai iya shafar tafiyar tattaunawar da kuma tsammanin samuwar ma'aunin tsaro a yankin.
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