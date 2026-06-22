Araqchi: Gwajin Gaske A Yarjejeniyar Fahimtar Juna Tsakanin Iran Da Amurka Yana Cikin Aiwatar Da Tsagaita Wuta A Lebanon

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt: Ministan Harkokin Wajen Iran Abbas Araqchi ya yaba wa Pakistan da Qatar saboda ƙoƙarce-ƙoƙarce na sasanci da suka yi, yana mai cewa an sami babban ci gaba wajen kawo ƙarshen yaƙi da Iran, amma "jarabawar gaske" za ta kasance nasarar aiwatar da tsagaita wuta a Lebanon.
A cikin wani sako a shafin X da sanyin safiyar Litinin, Araqchi ya rubuta: "Sasancin Pakistan da Qatar marasa gajiya ya kawo babban ci gaba wajen kawo ƙarshen yaƙi a Lebanon. An yi watsi da fitar da mai da sinadarai, an ɗage killacewa, an saki wasu dukiyoyin da aka killace, kuma an ƙaddamar da babban shirin sake ginawa da bunƙasa ga Iran. Jarabawar farko ta gaske: Batun dakatar da rikici a Lebanon".
Kalaman ministan harkokin wajen Iran sun zo ne a daidai lokacin da zagaye na farko na tattaunawar fasaha tsakanin Iran da Amurka ya ƙare a Switzerland, in da jami'an Iran suka tabbatar da cewa an dakatar da taron na bangarori huɗu bayan da Washington ta fitar da maganganu masu barazana, amma aikin fasaha zai ci gaba.
Ismail Baghaei, wanda ke tare da tawagar Iran da shugaban majalisa Mohammad Baqer Qalibaf ke jagoranta, ya shaida wa manema labarai da sanyin safiyar Litinin cewa tattaunawar Switzerland ta mayar da hankali kan sa ido kan aiwatar da alkawuran Amurka a ƙarƙashin yarjejeniyar fahimtar juna da aka sanya hannu a ranar 18 ga Yuni.
"Mun kwashe tsawon rana. Tattaunawar ta fara ne da safiyar Lahadi. A yayin taron na bangarori huɗu, an buga wasu maganganu masu barazana daga Amurka, wanda ya sa Iran ta sanar da cewa ba za ta ci gaba da taron na bangarori huɗu a ƙarƙashin irin wannan yanayi ba," in ji Baghaei, yana mai nuni da barazanar da shugaban Amurka Donald Trump ya yi a ranar Lahadi.
Ya kara da cewa Qatar da Pakistan sun yi ƙoƙarin ci gaba da tattaunawar, amma Iran ta dage cewa ba za ta ci gaba a tsarin bangarori huɗu ba.
Baghaei ya tabbatar da cewa aiwatar da yarjejeniyar fahimtar juna na buƙatar kawo ƙarshen yaƙi "a dukkan fagage," ba tare da wannan ba "shiga cikin tattaunawar don yarjejeniya ta ƙarshe ba zai yiwu ba."
Ya yi ishara da cewa an sami ci gaba a tattaunawa game da bayar da izini ga siyar da man fetur na Iran da kuma sakin dukiyoyin da aka killace.
Ya kuma tabbatar da cewa ana shirya tsarin wucewa lafiya na jiragen ruwa ta mashigar Hurmuz.
Baghaei ya sake jaddada cewa Iran "ba ta manta da abubuwan da suka faru a baya ba kwata-kwata" kuma tana da ƙudirin bin diddigin aiwatar da alkawuran Amurka sosai.
Masu Sasanci Sun Tabbatar Da Ci Gaba Duk Da Dakatarwa
Duk da dakatar da tsarin bangarori huɗu, Qatar da Pakistan sun fitar da sanarwa ta hadin gwiwa suna tabbatar da cewa zagaye na farko na tattaunawar manyan jami'ai a ƙarƙashin yarjejeniyar fahimtar juna ta Islamabad ya ƙare a wurin shakatawa na Bürgenstock a Switzerland.
"An gudanar da taron kolin Lake Lucerne a cikin yanayi mai kyau da fahimtar juna. An sami ci gaba mai ƙarfafawa ciki har da ƙirƙirar tsarin tattaunawar fasaha," in ji sanarwar hadin gwiwa.
Sanarwar ta ce bangarorin sun amince da kafa wani babban kwamiti don ba da kulawa ta siyasa, tare da manyan masu tattaunawa da zasu na ba da rahoto akai-akai da kuma jagorantar kungiyoyin aiki da suka mayar da hankali kan batutuwan nukiliya, takunkumi, da tsarin sa ido da warware rikici.
Kwamitin ya amince da tsarin aiki don cimma yarjejeniya ta ƙarshe a cikin kwanaki 60.
Masu sasanci sun kuma sanar da kafa hanyar sadarwa don guje wa abubuwan da suka faru da tabbatar da wucewar lafiya ga jiragen ruwan kasuwanci ta mashigar Hurmuz, da kuma ƙungiyar hana rikici da ta shafi Lebanon don tabbatar da bin ka'idojin kawo ƙarshen ayyukan soji a ƙasar.
Tattaunawar Tana Da Sharadin Tsagaita Wuta A Lebanon
Dangane da majiyoyi da Kamfanin Dillancin Labarai na Tasnim na Iran ya ambata, tattaunawar bangarori huɗu ta fara ne da misalin karfe 3:00 na rana agogon gida kuma an dakatar da ita bayan kusan mintuna 90 don shawarwari.
Duk da haka, biyo bayan maganganun barazana na Trump, tawagar Iran ta ƙi komawa tsarin bangarori huɗu.
Tasnim ta ruwaito cewa Iran ta bayyana karara cewa ba za a sami ci gaba a kan sauran batutuwa ba sai an aiwatar da sashi na farko na yarjejeniyar fahimtar juna, wanda ya shafi kawo ƙarshen yaƙi a dukkan fagage, ciki har da Lebanon.
Tattaunawar a Switzerland ita ce tattaunawar farko ta manyan jami'ai a ƙarƙashin yarjejeniyar fahimtar juna ta Islamabad mai matakai 14, wadda aka sanya hannu a ranar 18 ga Yuni bayan watanni na diflomasiyyar Pakistan.
Yarjejeniyar fahimtar juna ta sa bangarorin suka amince da dakatar da ayyukan soji "nan take da kuma na dindindin" a "dukkan fagage," ciki har da Lebanon.
Har ila yau, ta tanadi ɗage killacewar ruwa ta Amurka a cikin kwanaki 30, da sakin biliyoyin daloli na dukiyoyin Iran, da kuma asusun sake ginawa na dala biliyan 300 ga Iran.
Za a yi shawarwari kan yarjejeniya ta ƙarshe a cikin kwanaki 60, wanda zai ƙunshi shirin nukiliyar Iran, cikakken kau da takunkumi, da kuma kawo ƙarshen yaƙi na dindindin.
Duk da haka, hanyar aiwatar da hakan ta kasance mai cike wahala. Duk da alkawarin tsagaita wuta, sojojin Isra'ila sun ci gaba da kai hare-hare a kudancin Lebanon, ciki har da hare-hare masu kisa a unguwar kudancin Beirut da suka kashe fararen hula da dama.
Iran ta mayar da martani ranar Asabar ta sanar da cewa ta sake rufe mashigar Hurmuz, tana zargin Washington da rashin cika alkawarin dakatar da fada a Lebanon.
Yayin da tattaunawar Switzerland ke ci gaba ranar Lahadi, Trump ya fitar da jerin barazana a shafinsa na sada zumunta da kuma wata hira da Fox News.
Ya yi barazanar cewa idan Tehran ta sanya takunkumi a kan mashigar, "Ba za ku sami ƙasa ba." Ya kuma ba da shawarar cewa Amurka na iya karɓar ikon hanyar ruwa da kuma sanya nata kuɗaɗen.
Babban mai tattaunawa na Iran, shugaban majalisa Ghalibaf, ya yi watsi da barazanar, yana mai cewa, "Ba su tunanin cewa idan barazanarsu tana da wani tasiri, ba za su kasance cikin wannan halin rashin ƙarfi a yau ba? Komai yawan maganarsu, mu ne muke aiwatar da aiki."
Daga baya ya gargadi jami'an Amurka su "yi hankali" da maganganunsa kuma ya ce sojojin Iran a shirye suke don mayar da martani.
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