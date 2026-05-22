Yaki Kan Iran Ya Jefa Afirka Hargitsin Zamantakewa

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Baiti (ABNA) ya habarta cewa: hauhawar farashin dizal da fetur da ba a taba gani ba, ya haifar da fushin jama'a a fadin nahiyar Afirka, kuma ya mayar da manyan cibiyoyin kasashen da manyan biranen wannan nahiya fagen zanga-zanga da tashin hankali da kuma yajin aiki wanda ya gurgunta rayuwar yau da kullum. Wannan sakamako ne kai tsaye na tasirin yakin Amurka da Isra'ila ke jagoranta a kan Iran.
"Manal Bouali", wakiliyar gidan talabijin na Al Jazeera, a cikin wani rahoto, ta tattaro mummunan sakamakon da wannan yakin ya haifar wanda ya mamaye tattalin arzikin Afirka. Wannan rahoton ya nuna cewa wannan nahiya yanzu tana biyan kudin yakin da ba ta da wani hannu a cikinsa, musamman ta fannin makamashi da man fetur. Wannan lamari ya haifar da guguwar tashin hankali wanda ke barazana ga zaman lafiya a kasashe da dama.
Daga cikin kasashen da suka fi shafa akwai Kenya, inda aka samu tashe-tashen hankula tsakanin jami'an tsaro da masu zanga-zangar da suka fusata da hauhawar farashin sufuri da kayayyaki na yau da kullum.
Tsibirin Comoros kuma sun fuskanci kusan gurguncewa saboda yajin aikin bangaren sufuri wanda ya dakatar da kasuwanci. Haka ma, an sami zanga-zanga mai yawa a Mozambique, suna neman gwamnati ta shiga tsakani cikin gaggawa don shawo kan hauhawar farashin da ake shigowa da su daga kasashen waje.
Wannan rahoton ya nuna cewa wannan rikicin ya jefa gwamnatocin Afirka a cikin mawuyacin hali, domin kudaden tallafin man fetur sun karu fiye da karfin kasafin kudin cikin gida da tuni ke fuskantar matsin lamba.
Dangane da wannan gajiyawar tsari don shawo kan hauhawar farashin, gwamnatoci da dama sun tilasta aiwatar da matakan gaggawa da na musamman, ciki har da raba amfani da makamashi a wasu sassa, sake fasalin kasafin kudin jama'a don ceto asusun dukiyar kasa daga fatara, da kuma neman rancen gaggawa daga cibiyoyin kudi na duniya.
Wannan rahoton ya karkare da cewa, yakin da ake yi wa Iran yana mayar da matsalar man fetur a Afirka daga matsala ta tattalin arziki kawai zuwa wata babbar barazanar zamantakewa da siyasa, kuma tana iya hambarar da duk gwamnatocin da suka gaza kare 'yan ƙasarsu daga zafin hauhawar farashin kayayyaki a duniya.
