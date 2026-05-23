Sojojin Isra'ila Sun Yi Bombin Ɗin Gidajen Da Suka Rage + Bidiyo

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Baiti (ABNA) ya habarta cewa: Hazim Qasim, mai magana da yawun motsi na gwagwarmayar Musulunci ta Falasdinu Hamas, ya tabbatar da cewa laifukan ta'addanci da tashe-tashen hankula da ake ci gaba da yi a Gaza, ciki har da kai hare-hare a gidajen da 'yan ƙasa ke zaune tare da korar masu su a daren jiya, a fili karya yarjejeniyoyin da aka sanya hannu a karkashin kulawar masu shiga tsakani ne.
Muna kuma roƙon al'ummar duniya da kungiyoyin kare hakkin bil'adama da na agaji su yi aiki da nauyin da ke kansu, su kuma matsa lamba don dakatar da laifukan yaki da kisan kare dangi da ake yi wa al'ummar Falasdinu, a kuma gurfanar da manyan masu laifi na rukunin mamaya saboda laifukan da suke yi wa bil'adama.
