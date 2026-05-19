Yaƙin Iran Jawo Asarar Biliyoyin Daloli Ga Tattalin Arzikin Duniya Ga Sassan Jiragen Sama Da Motoci

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Baiti (ABNA) ya habarta cewa: Kamar yadda kamfanin dillancin labarai na "Reuters" ya ruwaito, bisa la'akari da bitar bayanai da kalamai da suka fito daga kamfanoni sama da 279 da ke cikin manyan kasuwannin hannayen jari na Amurka, Turai da Asiya, yaƙin ya haifar da hauhawar farashin makamashi da rikice-rikice a hada-hadar samar da kayayyaki da kasuwanci, musamman a dalilin sa’insar da ke tattare da mashigar Hurmuz.
Rahotanni sun kuma nuna cewa kamfanoni da yawa sun tilasta wa ɗaukar matakan gaggawa don rage asarar, waɗanda suka haɗa da hauhawar farashi, rage samar da kayayyaki da sake tsara ayyukan ma'aikata, yayin da wasu kamfanoni suka ba da hutun dole ga ma'aikatansu ko dakatar da wasu ayyukansu saboda hauhawar farashin man fetur da raguwar buƙatu.
Bisa ga bayanai, sashin jiragen sama shi ne wanda abin yafi shafa, bayan da ya sha fama da kusan dala biliyan 15 na ƙarin kuɗaɗe sakamakon hauhawar farashin man jiragen sama, wanda ya ninka kusan tun bayan barkewar yaƙin.
Har ila yau, kamfanin "Toyota" ya yi gargadin yiwuwar samun asarar da za ta kai dala biliyan 4.3, yayin da kamfanin "Procter & Gamble" ya sanar da asarar da ta kai kusan dala biliyan 1 bayan cire haraji, wanda ke nuni da faɗuwar tasirin rikicin ga sassan masana'antu da ciniki a duniya.
Rahoton ya kuma nuna cewa rikicin mashigar Hurmuz ya sa farashin man fetur ya haura dala 100 a kowace ganga, wanda ya karu da fiye da kashi 50 idan aka kwatanta da lokacin da yaƙin bai fara ba, abin da ya shafi kai tsaye farashin sufuri, samarwa da makamashi a sassa daban-daban na duniya.
Masana tattalin arziki na ganin cewa raguwar ci gaban duniya da faɗuwar ƙarfin sayayya sun sa ya yi wuya ga kamfanoni su mayar da hauhawar kuɗaɗe ga masu amfani da kayayyaki, wanda hakan na barazanar lalatar da ribar da ake samu a lokutan da suka gabata, yayin da duhu ya mamaye ko ina game da yadda yaƙin zai bi da tasirinsa a kan tattalin arzikin duniya.
