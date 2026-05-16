Sai Tausayi Ya Mutu, Ake Haihuwar Ta’addanci | Duniyar Da ‘Ya’ya Ke Jiran Mutuwar Iyayensu Su Sayar Da Gabban Jikinsu

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlulbayt (AS) - ABNA: Ya zama dole ga dukan mutane, musamman masana da malamansu, su yi nazari a kan dalilin ko sababin karuwar laifukan ta’addanci, su gano tushensu, su kuma yi tunanin magani da dakatar da su.
A ganinmu, ɗaya daga cikin muhimman dalilan wannan matsala shine bacewar tausayin ɗan'adam; domin abin takaici duniyar abin duniya ta yau, duniyar mutuwar tausayi ce. Abin da yake da muhimmanci ga duniyar shine yawan daloli da manyan mukamai, da kowane farashi da kowace hanya da za a samu.
Amurka a ganinta kanta ƙasa ce mai ci gaba, amma kamar yadda ya zo a majiyoyin labarai, kwanan nan ta sayar da makamai masu darajar daloli biliyan 17 ga wasu ƙasashe. Makaman da manufarsu shi ne kashe mutane da lalata wayewar ɗan'adam da wuraren da suke da rai a duniya. Sai ya zamo sakamakon aikin wasu masana da suka kera waɗannan makamai, da 'yan kasuwa da suka shirya kasuwar sayen waɗannan makamai, da gwamnatin Amurka da ta gudanar da waɗannan cinikai, shi ne kisan kare dangi ga mutane da yawa.
Amma wannan kisa ba shi da muhimmanci a gare su. Muhimmin abu shine daloli biliyan 17 da suka shiga aljihun Amurkawa daga sayar da waɗannan makamai.
Bayan cinikin makamai, ciniki mafi riba shine cinikin miyagun ƙwayoyi. Abin takaici, wasu gwamnatoci suna da hannu a wannan ciniki, cinikin da sakamakonsa shine halakar matasa masu shan miyagun ƙwayoyi, amma wannan batu ba shi da muhimmanci ga duniyar abin duniya ta yau, muhimmin abu shine dalolin da ake samu daga sayar da miyagun ƙwayoyi! Hakika, karuwa da haɓakar laifuka sakamakon mutuwar tausayi ne.
A duniyar kadara ta yau, idan yara suka girma, uba da uwa suna barin su da sakin su a cikin al'umma, kuma ba sa jin wani nauyi a kansu.
Kuma idan uba da uwa suka tsufa, yara suna kai su gidan kula da tsofaffi, kuma shekara bayan shekara ba sa jin labarinsu! Wani lokaci suna kwana da watanni a kan gadon rashin lafiya har ma a kan gadon asibiti, amma 'ya'yansu ba sa zuwa wurinsu, amma da zarar uba da uwa suka mutu, sai 'ya'yan su fito su nemo dukiyar da iyayen suka bari.
Kada ku yi kuskuren tunani, ba don jana'iza da sanya Likafani, da taron addu'a da makamantansu suka bayyana ba, a'a, sun zo ne don su sayar da gabobin jikin iyayensu su cika aljihunnasu da 'yan daloli! Waɗannan 'ya'yan takaicin, sakamakon duniyar da tausayi ya mutu a cikinta ne, kuma take zagawa a a kan dalar Amurka, kisa da fashi, miyagun ƙwayoyi, ta'addanci, rashin tausayi da rashin jin ƙai! (1)
