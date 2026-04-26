Gabar Tekun Somaliya Ta Zamo Mahallakar Jiragen Ruwan Amurka Da Isra'ila A Mashigar Babul-Mandab

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Baiti (ABNA) ya habarta cewa: Duk da cewa Somaliya ta rasa gwamnatin tsakiya tsawon shekaru da dama kuma kungiyoyin 'yan aware sun yi ta kai hare-hare a arewacin kasar, babban bangare na mutanen kasar da 'yan siyasa sun yi adawa da rabuwar Somaliya. Karuwar tsoma bakin da kasashen da ba na yankin ba ke yi a Somaliya, musamman kasancewar Amurka, gwamnatin Sahyoniya da Hadaddiyar Daular Larabawa a yankin Somaliland da ya balle, ya sanya rabuwar kasar ta zama babbar barazana ga fahimtar babban bangare na al'ummar Somaliya da fitattun mutane.
A halin yanzu, kwarewar Ansar Allah wajen sa ido kan hanyoyin jigilar kaya a mashigin Babal-Mandab da kuma kudancin Tekun Maliya yana karfafa gwiwa ga wasu daga cikin mutanen Somaliya kuma yana bai wa kungiyoyin masu dauke da makamai na Somaliya mafita da dabarun aiki don tunkarar kasashen waje.
