Iran Na Ci Gaba Da Fitar Da Manta Zuwa Kasuwa Duk Da Kawanyar Amurka

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Baiti (ABNA) ya habarta cewa: Wasu jiragen ruwa sun sami nasarar ketare kawanyar Amurka ta hanyar kashe na'urar tsarin bin diddigi ko amfani da hanyoyi marasa tushe; ta yadda jiragen ruwa da dama da ke cike da mai suka bar Tekun Farisa, suna masu dauke da miliyoyin ganga na man Iran zuwa kasuwa.
Tankers Trackers ta rubuta: Iran ta loda ganga miliyan 4.6 na man fetur a tashoshin man fetur ɗinta. Da alama ganga miliyan huɗu na man Iran sun sake tsallake daga kawanyar sojojin 'yan ta'adda na Amurka.
