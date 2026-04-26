Handalah Ta Fitar Da Hotuna Da Bayanan Runduna Ta 89 Isra'ila + Hotuna

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Baiti (ABNA) ya habarta cewa: A yanzu ta wallafa bayanai da hotunan wadannan mutane kamar yadda ta yi alkawarin hakan. Kungiyar ta ƙara da cewa: "Yanzu duk duniya ta shaida wadannan masu aikata laifukan ta'addanci ," ta kuma tabbatar da cewa waɗannan sojojik hatta a gidajensu ba su da aminci.
A cikin sakonta na baya, Handala ta sanar da cewa kungiyar kutsen ta yi kutse a cibiyar dakarun sojin na 89 (daya daga cikin rundunonin sojan Isra'ila) kuma ya sami bayanai game da bayanan da hanyoyin aiki na kowane runduna na wannan rukunin tun daga shekarar 1986.
