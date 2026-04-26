Hizbullah Ta Harba Makamai Masu Linzami A Arewacin Falasɗinu + Bidiyo

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Baiti (ABNA) ya habarta cewa: Kafar yada labarai ta ce kungiyar Hizbullah ta kai wa yankin Jalil hari.
Wadannan hare-hare na mayar da martani ne ga ta'addancin gwamnatin Sahayoniya, musamman hare-haren manyan bindigu na yau a kudancin Lebanon.
Majiyoyin labarai sun ba da rahoton kunna ƙararrawar gargadi a cikin "Al-Manareh", "Mergliot" da "Mesgawam" a arewacin Falasdinu bayan hare-haren Hizbullah.
Kungiyar Hizbullah ta harbo jirgin maras matuƙi nau'in Hirmus 450 UAV a sararin samaniyar birnin Sour Lebanon. Kafofin yada labarai na Hebrew sun ba da rahoton cewa, jiragen saman Hizbullah sun kai hari a lokacin da ake gudanar da aikin kwashe dakarun Isra'ila da ke kudancin Lebanon, wanda ya yi babbar barazana ga kwashe sojojin Isra'ila da suka jikkata. A cewar gidan rediyon Sojan Isra'ila, kungiyar Hizbullah ta harba jiragen sama marasa matuka guda biyu kan sojojin Isra'ila a lokacin da ake gudanar da aikin kwashe sojojin. Kungiyar Hizbullah ta kasar Lebanon ta kaiwa wata tankar Merkava ta sojojin Isra'ila hari da jirage marasa matuka guda biyu a garin Al-Tayba da ke kudancin kasar Lebanon.
