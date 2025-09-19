Falasdinawa 75 Sun Yi Shahada A Gidajen Yarin Isra'ila

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Baiti (ABNA) ya habarta cewa: Ofishin kare hakkin bil-Adama na Majalisar Dinkin Duniya a yankunan da aka mamaye ya sanar da cewa akalla Falasdinawa 75 ne suka yi shahada a cibiyoyin da ake tsare da su a Isra'ila tun bayan fara aikin guguwar Al-Aqsa har zuwa karshen watan Agustan bana. Rahoton ya ce 49 daga cikin wadannan shahidan sun fito ne daga zirin Gaza, 24 kuma daga gabar yamma da gabar kogin Jordan, 2 kuma Palasdinawa ne da ke zaune a yankunan da aka mamaye a cikin iyakokin shekarar 1948.
Ofishin kare hakkin bil'adama na Majalisar Dinkin Duniya ya yi kira ga mahukuntan Isra'ila da su gaggauta kawo karshen azabtarwa da cin zarafi da suke yi wa fursunonin Falasdinu. Ofishin kare hakkin bil adama na Majalisar Dinkin Duniya ya kuma bayyana yanayin tsare Falasdinawa da kuma yadda ake muzguna musu a matsayin da gangan tare da dorawa Tel Aviv alhakin shahadar fursunonin.
