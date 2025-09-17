Kasar Yemen Ta Dauki Alkawarin Daukar Fansa Kan Harin Da Isra'ila Ta Kan Tashar Alhudaida

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na na Ahlul Baiti (AS) – ABNA– ya habarta cewa: Gwamnatin kasar Yamen, ta bakin kakakinta, ta dorawa makiya sahyoniya da abokan huldarta Amurka, cikakken alhakin harin da jiragen yakin Isra’ila suka kai tashar jiragen ruwa ta Hodeidah, tare da jaddada cewa matakin da kasar Yemen za ta dauka kan wannan harin na nan kusa.
A cikin wata sanarwa da kamfanin dillancin labarai na Yemen (Saba) ya samu, kakakin gwamnatin kasar ya ce kai hari kan wannan muhimmiyar tashar jiragen ruwa na daga cikin manufofin ci gaba da kai hare-hare kan fararen hula da muhimman wurare da Isra’ila ke yi. Ya kara da cewa, manufar ita ce matsin lamba ga al'ummar kasar Yemen, wadanda ke ci gaba da gudanar da jerin gwano na miliyoyin jama'a domin nuna goyon baya ga Gaza da kuma gwagwarmayar Palasdinawa.
Sanarwar ta jaddada cewa, wadannan hare-haren ba za su hana kasar Yamen sauka daga matsayinta na goyon bayan Gaza ba. Sanarwar ta jaddada cewa al'ummar kasar Yemen ba za su mika wuya ba, kuma za su ci gaba da goyon bayan al'ummar Palastinu, ba tare da la'akari da sadaukarwar da suke yi ba.
Gwamnatin Sana'a ta kuma jaddada cikakken 'yancinta na kare al’ummarta da yankinta da albarkatunta da kuma daukar dukkan matakan da suka dace don kare tsaron kasarta.
