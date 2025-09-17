Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na na Ahlul Baiti (AS) – ABNA– ya habarta cewa: an gano gawarwakin kananan yara Palasdinawa a cikin asibitin Nasser da ke Khan Yunis a zirin Gaza. 'Yan tayi hudu da jarirai uku da ba su kai ba sun mutu a wurin. Rahotanni sun ce an danganta mutuwar jariran ne da rashin abinci mai gina jiki ga mata masu juna biyu, tsoro da kaura daga yaki, da yawan katsewar wutar lantarki, da kuma rashin magunguna da gwamnatin haramtacciyar kasar Isra'ila ta yi.
Rahoto Cikin Hotuna | Yadda Yara Jarirai Suke Mutuwa A Gaza Sakamakon Kawanya Da Rashin Magunguna Da Kuma Karancin Abinci
17 Satumba 2025 - 10:19
News ID: 1727918
Source: ABNA24
Yara kanana jarirai da dama ne suke mutuwa a Gaza sakamakon killace su da rashin magunguna da karancin abinci
