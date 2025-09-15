Kasuwancin Iran Da Pakistan Ya Zarce Dala Biliyan 3

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na na Ahlul Baiti (AS) – ABNA– ya habarto cewa: Atabaq, ministan masana'antu, ma'adinai da kasuwanci, a wata ganawa da ministan kasuwanci da masana'antu na Pakistan: Mun sanya tushen matakin kasuwanci tsakanin Tehran da Islamabad ya kai dala biliyan 10, kuma cimma wannan manufa yana yiwuwa ta hanyar la'akari da karfin tattalin arziki na Iran da Pakistan.
Za a tattauna batutuwan masana da dama a cikin tarukan, inda yarjejeniyar da kasashen biyu ke maida hankali kan abubuwa masu muhimmanci Daga cikin su, akwai yarjejeniya kan muhimman kayayyakin da kasashen biyu ke bukata na da matukar muhimmanci. Idan har aka warware batutuwan da suka shafi hulda tsakanin Iran da Pakistan, za a aiwatar da da yawa daga cikin abubuwan da Tehran da Islamabad suke bukata a fannin raya dangantakar tattalin arziki da karuwar cinikayya don isa wurin da aka sa gaba a yarjejeniyar tsakanin shugabannin kasashen biyu.
