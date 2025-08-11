Neman Ajiye Makaman Hizbullah, Makircin Amurka Da Isra'ila Ne

Kamfanin Dillancin Labarain ƙasa da ƙasa Ahlul-Baiti (ABNA) ya habarta cewa: Ya kamata al'ummar kasar Lebanon su sani cewa, idan har aka kwance damarar Hizbullah, wanda hakan ba zai taba faruwa ba, watakila da farko su zaci cewa Isra'ila za ta janye daga tsaunuka 5 da ta mamaye, ta koma kan iyakokin kasar Labanon, amma wannan lamari na wucin gadi ne, bayan haka kuma za a aiwatar da shirin mamaye kasar Lebanon gaba daya da Isra'ila zata aiwatar wannan shine shirin na su!
A ci gaba da kokarin gwamnatin wasan kwaikwayo ta kasar Labanon na aiwatar da shirin Amurka da Isra'ila na neman kwance damarar mayakan Hizbullah a kasar Lebanon inda ta fara cin karo da nuna babbar adawa daga al'ummar a wannan kasa, Murteza Najafi Qudsi ya yi tsokaci kan wannan batu da kuma shirin Trump na yaudara:
Da sunan Allah, Mai rahama, Mai jin kai
Tun bayan kafuwarta a shekarar 1983, kungiyar Hizbullah ta kasar Labanon tana da gagarumin tarihi wajen bada kariya da kuma kiyaye kasar ta Labanon da al'ummarta. Kafin haka dai sojojin na Isra'ila kan shiga cikin kasar ta Lebanon a duk lokacin da suka ga dama, har ma za su mamaye birnin Beirut na kasar Labanon, kuma babu wani karfi da zai hana su. Shin Ashe Lebanon ba ta da sojoji a lokacin?! ah ah tana da su mana? To amma runduna ce mai rauni da rashin kuzari wacce ba ta da karfin tunkarar yahudawan sahyoniyawa, kuma kasar Labanon ta zama fagen kai hare-haren wuce gona da iri na fasikan Isra'ilawa.
To sai dai tun bayan kafa kungiyar Hizbullah a kasar Labanon al'ummar kasar ta Lebanon sun samu goyon baya mai karfi tare da tsayawa tsayin daka wajen fuskantar yahudawan sahyoniya da jaruntaka kamar shingen karfe. Tabbas Hizbullah tana da shahidai manya-manya a tafarkin gwagwarmaya, amma dukkanin al'ummar Lebanon sun fahimci cewa a ko da yaushe farashin gwagwarmaya bai kai tsadar mika wuya da wulakanci ba. Gwamnatin yahudawan sahyoniya mai dauke da makamai ta kasa samun nasarar fatattakar Hizbullah a yakin kwanaki 33 da suka yi da kasar Lebanon a shekara ta 2006, sannan Sayyid Hassan Nasrallah da Hizbullah ta kasar Labanon sun haskaka a duniyar musulmi tare da koyar da dukkanin al'ummomi darasin tsayin daka da gwagwarmaya da sadaukarwa.
Bayan farmakin da guguwar Al-Aqsa da kuma hare-haren wuce gona da iri da gwamnatin sahyoniyawan sahyoniya ta kai kan al'ummar Gaza da ake zalunta kuma ba su da kariya, kungiyar Hizbullah ta kasar Labanon ta tsaya tsayin daka wajen fuskantar masu aikata laifukan haramtacciyar kasar Isra'ila tare da goyon bayan al'ummar Palastinu da Gaza. Duk da cewa Amurka da Isra'ila sun shahadantar da shugaban kungiyar Hizbullah ta kasar Labanon tare da shahadantar da dama daga cikin kwamandojinta da harin na'urorin Figar, sun yi barna ga dakarun soji da kuma gangar jikin Hizbullah da ayyukan kutsawa da fashe-fashe, amma har yanzu kungiyar Hizbullah ta kasar Labanon ta tsaya tsayin daka wajen yakar harin sahyoniyawa, kuma babu abin da suka iya face mamaye wasu kauyuka da yankunan kan iyaka. A wani lokaci kungiyar Hizbullah ta kasar Labanon ta amince da da yin sulhu da tsagaita bude wuta tare da wasu sharudda domin kiyaye hadin kan al'ummar kasar da kuma dakile shirye-shiryen 'yan amshin shatan makiya da suke son tsagaita bude wuta da zaman lafiya, amma duk duniya ta san cewa tun daga lokacin gwamnatin sahyoniyawan ta keta yarjejeniyar tsagaita bude wuta fiye da sau 4000! Kuma gwamnatin ‘yar koran Faransa da Saudiyya ba su dauki wani mataki na tunkarar Isra’ilawa ko kare al’ummar Labanon ba, sannan yahudawan sahyoniyawa sun sha yin yunkurin kashe Mujahidan Falasdinu da na Lebanon da masu fafutuka a kasar Lebanon.
Amma a yanzu gwamnatin Lebanon tana shirya wani shiri na Isra'ila da Amurka na kwance damarar Hizbullah. Suna son yin abin da ba za su iya yi ba na yaki da fatattakar Hizbullah a kasar Labanon ta hanyar kwance damarar Hizbullah ta hanyar zaman lafiya na karya da yaudara, sannan idan aka bar al'ummar Labanon ba su da kariya da tsaro, to za su mamaye daukacin kasar Lebanon cikin sauki.
A cikin taswirar Isra’ila, daga kogin Nilu zuwa Kogin Yufiretis, ya haɗa da dukkan Lebanon, da dukan Jordan, da manyan sassan Syria, Iraki, Masar, da Saudi Arabiya suna cikin yankin Isra’ila. Shin, ba sun faɗa ba sau da yawa cewa Falasɗinawa dole ne su ƙaura daga Yammacin Kogin Jordan da dukan Gaza ba? Kuma shin Trump bai ce girman yankin Isra’ila kadan ne ba kuma dole ne a fadada shi ba? Don haka dukkan al'ummar Larabawa da musulmi su sani cewa shirin Isra'ila kamar yadda Imam Khumaini (RA) ya fada a shekarun baya shi ne kafa kasa mai girma ta Isra'ila tun daga kogin Nilu har zuwa Furat, kuma ba za ta gamsu da yankin da take yanzu ba.
Ya kamata 'yan kasar Labanon su sani cewa idan har aka kwance damarar Hizbullah, wanda ba za ta taba zama ba, watakila da farko kuma a fili Isra'ila za ta ja da baya daga tsaunuka 5 da ta mamaye, ta koma kan iyakokin kasar, amma wannan lamari na wucin gadi ne, bayan haka kuma za a aiwatar da shirin mamaye kasar Lebanon baki daya!
Hare-haren da Isra'ila ke kaiwa kasar Siriya da lalata sojojin kasar da muhimman ababen more rayuwa bayan faduwar Bashar al-Assad da mamayar yankuna da dama na wannan kasa, hatta mai nisan kilomita goma daga Damascus, ya nuna irin zaluncin da yahudawan sahyoniya suke da shi, kuma sannu a hankali suna neman mamaye dukkanin yankunan da aka ambata na kasashen Larabawa, kuma suna gudanar da dukkan ayyukansu, daga kangin da al'ummar Gaza suka yi wa kawanya. Kuma shin Trump bai ce Falasdinawa su yi hijira zuwa wasu kasashe ba kuma ina so in mayar da gabar tekun Gaza wurin yawon bude ido, shakatawa da yawon bude ido ga kaina!
Don haka al'ummar kasar Labanon suna cikin wani yanayi mai matukar muhimmanci, kuma ya kamata gwamnatin kasar ta Lebanon ta yi tunani kan kare al'ummar Lebanon, ba wai aiwatar da munanan tsare-tsare na Amurkawa da Isra'ilawa ba!
Me gwamnatin Labanon ta yi ya zuwa yanzu dangane da irin wadannan kashe-kashen da Isra'ila ke yi a Labanon? Ba su ma mayar da martani mai ban tsoro ga Isra'ila ba! Idan kuma har yanzu Isra’ila ba ta kuskura ta sake mamaye kasar Labanon ba, saboda ta san cewa Hezbollah na nan da rai kuma za ta sanya rayuwarsu cikin zullumi da zarar sun yanke shawarar tunkararta. Gaskiya Hizbullah ta rasa gungun kwamandojinta, amma karfinta ya wanzu, kuma ta na kula da makamanta don biyan bukatun kanta!
Trump na son cimma yarjejeniyar Ibrahimi ta hanyar yaudarar gwamnatocin yankin da abin da ake kira zaman lafiya na karya. Yana kuma shaida wa Jamhuriyar Musulunci cewa, yanzu da na jefa bama-bamai tare da lalata makaman nukiliyar ku, to ya kamata Jamhuriyar Musulunci ta shiga cikin yarjejeniyar Ibrahimi ta hakane za a tabbatar da zaman lafiya a yankin!
Kai!! Ma’ana mu godewa gwamnatin Trump da Amurka da suka jefa bama-bamai kan cibiyoyin nukiliyar Iran da kuma wannan hidima da suka yi wa al’umma da kasar Iran, mu ma mu shiga yarjejeniyar karya ta Ibrahimi!
Shin da gaske suke wannan tunani?! Su sani cewa da a ce har zuwa jiya a kasar akwai wasu ‘yan tsiraru da za su yi imani da alkawarin da Amurkawa suka yi na samar da zaman lafiya da kwanciyar hankali, da hare-haren da Amurka da Isra’ila suka kai, ko da a lokacin da gwamnatin Iran ke tattaunawa da gaskiya, babu wanda ya amince da maganarsu kuma, kuma kowa ya san cewa Amurka ba ta da wani tunani face goyon bayan Isra’ila da tabbatar da wanzuwarta da mamaye yankin, kuma ba ta da wani lokaci a kan Isra’ila, kuma ba ta da lokacinta. Kasashen Larabawa da sadaukar da kowa ga gwamnatin sahyoniya.
Morteza Najafi Qudsi
17/5/1404
