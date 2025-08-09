Iraqi: Hukuma Tayi Shirin Samar Da Wutar Lantarki Ta Musamman Don Masu Ziyara

Kamfanin Dillancin Labarain ƙasa da ƙasa Ahlul-Baiti (ABNA) ya ruwaito cewa: Ministan Wutar Lantarki Ziad Fadel ya sanar a jiya, Juma'a, suna shirin fadada shirin samar da na'urar samar da wutar lantarki ta musamman ga jerin gwanon Imam Husaini As.
Kamfanin Fadel ya ce mun fara samar da wani shiri mai cike da tunani mai zurfi da nufin samar da wata hanyar sadarwa ta musamman ga jerin gwanon don tunkarar duk wata matsala ta gaggawa.
Ya kara da cewa shirin na da nufin tabbatar da nasarar aikin ziyarar Arbaeen.
