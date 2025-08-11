Ayatullah Jannati: Al'amarin Arba'in Fitila Ce Ga Masu Neman Gaskiya A Duniya

Kamfanin Dillancin Labarain ƙasa da ƙasa Ahlul-Baiti (ABNA) ya habarta cewa: Ayatullah Ahmad Jannati, sakataren majalisar kula da harkokin tsaro a farkon zaman majalisar Iran na yau (Litinin Agusta 2025), majalisar ta bayyana cewa ranar Alhamis mai zuwa ita ce ranar Arba'in ta shahadar Imam Husaini (AS) kuma rana ce mai matukar muhimmanci a tarihin gaba da gaba tsakanin gaskiya da karya. Ya ce: Saƙon Arbaeen da ya faro tun daga lokacin shahadar Imam Husaini (AS) kuma ya ci gaba da aiki a hannun ayarin fursunonin Karbala na aikin Jihadin bayyana gaskiya har zuwa lokacin ziyarar kaburburan shahidai, ya zama cikakkiyar abin koyi ga wadanda suke ganin hakki ne a kansu na raya gaskiya da kuma ci gaba da rayar da ita.
Ya kara da cewa: Ranar Arba'in ita ce ranar bayyana hakikanin ma'anar madaukakiya ta "ziyarar Imamin gaskiya" a matsayin ibada ta zamantakewa.
Ayatullah Jannati ya ci gaba da cewa: A bana kamar yadda aka yi a shekarun baya, an kafa wani gagarumin taro na masoyan Sayyid shugaban Shahidai (AS) a sigar tattakin Arba'in domin share fagen neman kusanci ga masoya Abu Abdullah da kuma kara daukaka da hadin kai da kuma daukakar al'ummar musulmi.
Sakataren majalisar kula da harkokin tsaron kasar, yana mai nuni da cewa, dukkanin wadanda suka yi aiki da gaske wajen kafa wannan taron al'umma masu aminci, suna da ladansu a wajen Ubangiji, suna ganin irin karimcin da al'ummar Iraki da gwamnatin Iraki suke da shi na karimci da aminci.
A wani bangare na jawabin nasa, ya yi ishara da zagayowar ranar fatattakar gwamnatin haramtacciyar kasar Isra'ila a yakin kwanaki 33 da kungiyar Hizbullah ta kasar Lebanon tayi, wadda aka sanyawa sunan ranar gwagwarmayar Musulunci, inda ya yi nuni da cewa: Nasarar da Hizbullah mai daukaka ta samu a wannan yaki maras daidaito da kuma gazawar gwamnatin haramtacciyar kasar Isra'ila mai kashe yara kanana ya nuna cewa yunkuri na adalci na gwagwarmayar duniya da Musulunci ya fara ne ta hanyar koyi da juyin juya halin Musulunci kuma a karshe zai ƙare da nasara kuma zai cika alkawuran Allah da ba su tauyawa.
Har ila yau, Ayatullah Jannati ya jaddada cewa: A wadannan kwanaki da wasu ke magana kan ci gaba da mamayar Gaza da kuma kwance damarar da kungiyar Hizbullah, to su sani cewa wadannan kalamai mafarki ne kawai.
