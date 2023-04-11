Kungiyar Malaman Musulmi ta Duniya: Dole ne Musulmi su tashi tsaye don taimakon Falasdinu

Kamfanin dillancin labaran Ahlul-Bait (AS) ABNA ya nakalto maku cewa, Dr. Ali Qara Daghi, babban sakataren kungiyar malaman musulmi ta duniya, a wata zantawa ta musamman da kamfanin dillancin labaran Shahab na Falasdinu ya yi, yayin da yake yin Allah wadai da harin wuce gona da iri da makiya yahudawan sahyoniya suke yi akan al'ummar Palasdinu, ya yi kira ga dukkan musulmi da su kare Falasdinu da manufarta ta gaskiya.
Qareh Daghi ya kara da cewa: lamarin Palastinu lamari ne na adalci kuma lamari ne na imani da kuma sanin kai ne, kuma ya kamata ya kasance cikin zukatan dukkanin musulmi.
Ya kuma kara da cewa wajibi ne kowane musulmi ya goyi bayan Falasdinu, sannan kuma mahukunta da shugabannin kasashen musulmi, da attajirai, da masana, da malamai, da masana kimiyya, kowanne yana da hakkin taimakawa Palastinu.
Babban sakataren kungiyar malaman musulmi ta duniya ya kara da cewa Palastinu gaba dayanmu ce kuma a halin yanzu makiya yahudawan sahyoniya sun keta dukkanin jajayen layukan da suke da shi da nufin mamaye kasar baki daya kuma ba sa son amincewa da babbar al'ummar Palastinu, don haka wajibi ne mu sadaukar ga kasar Palastinu. a yi amfani da duk wata hanya kuma Mu fuskanci ‘yan mamaya da hanyoyin shari’a da mafita na shari’a.